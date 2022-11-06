«Ну это же богатство!» От чего остался под впечатлением Президент, посетив БНБК?

Новости Беларуси. Это больше, чем космос. Так Александр Лукашенко оценил масштабы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. И даже Президент, кажется, был под впечатлением от того, какие перспективы открывает для Беларуси такая корпорация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К чему приведут возможности биотехнологий через 5-10 лет? И как будет выглядеть белорусский АПК будущего? Сегодня сложно сказать точно. Но очевидно одно: наука в связке с экономикой.

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

Александр Григорьевич, я вам докладывал. Немцы имеют конверсию 165-170 грамм на литр. Мы купили у Китая 220 грамм на литр. И сегодня мы путем селекции уже имеем бактерию 240 грамм, то есть это четвертое поколение, ни у кого нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы в производстве этого достигли? Или это они что-то… А ваша роль в этом какая?

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

А дальше мы перейдем… Думаем, что мы перейдем полностью на наши отечественные селекции, на наши микроорганизмы. У нас в планах это. Александр Лукашенко:

Я знаю, что Академия наук в этом отношении ни шатко ни валко работала, потому что не было спроса на это, не было производств. Поэтому я хочу, чтобы из Института микробиологии у нас какой-нибудь там комплекс создать, чтобы… Даниил Урицкий:

Создали здесь центр, и ученые теперь приезжают. Не мы к ним ездим, а они приезжают сюда. Потому что не только мы штаммы купили, уникальная лаборатория.

Еще одним новым направлением в работе корпорации стало производство корма для ценных пород рыб. В месяц завод может выпускать 6 000 тон такой продукции. В результате часть реализуется на внутреннем рынке, часть отправляется на экспорт, в основном в Россию.

Даниил Урицкий:

Уникальность завода рыб – конверсия 0,8. Что это значит? На 800 грамм этого корма рыба прирастает одним килограммом. Этот корм стоит 2,5 доллара, а рыба прирастает на 15 долларов. То, что все удивляются, никто не верил, что мы можем. Для малька. Смотрите, это миллиметровый корм. Представляете, насколько технологии… Александр Лукашенко:

Я в аквариум такой забрасываю.