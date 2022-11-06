Секретные технологии, или как БНБК набирает обороты. У Беларуси большие перспективы!

Новости Беларуси. Это больше, чем космос. Так Александр Лукашенко оценил масштабы Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которую посетил на неделе. И даже Президент, кажется, был под впечатлением от того, какие перспективы открывает для Беларуси такая корпорация.

БНКБ – это целый научный город, строительство которого не затормозила даже пандемия. Хотя мы знаем, что Китай – а в корпорацию значительно инвестировала Поднебесная – на время ковида приостановил внешние активности. Но не в нашем случае. Этот проект, особенно сейчас, когда планету атаковали кризисы разного формата, в том числе продовольственный, необходим как воздух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Население Земли растет. Согласно прогнозам, уже 15 ноября этого года численность населения достигнет 8 миллиардов человек. Вскоре нам может понадобиться еще одна планета. Но пока задача номер один – накормить всех. Мировой голод – это уже не миф и не научная страшилка, а вполне осязаемое будущее. Так вот, использов ание биотехнологий как раз нацелено на снижение себестоимости сельхозпродукции, повышение продуктивности АПК. Да и спрос на продукты в мире только растет.

Взять хотя бы тот же Китай, который в этом году скупил половину мировых запасов продовольствия, в то время как в самой стране объемы сельхозпроизводства снижаются, то есть за рынками и прибылью дело не станет. Но эффект от создания БНБК измеряется не только деньгами. Как сказал Президент, БНКБ – это подарок, который мы сделали сами, своими руками и мозгами. То есть белорусы смогли монетизировать, пожалуй, свой самый главный ресурс. Это интеллектуальный потенциал. А еще добавим, что это такая долгая инвестиция, сливки с которой будем снимать не только мы, но и наши дети, а возможно, и наши правнуки. По данным экспертов, объем сектора биотехнологий буквально уже через пару лет может превысить один, а то и 2 триллиона долларов. На производстве будущего побывала и наша съемочная группа. Виктория Ходосок оценила масштабы корпорации и присмотрелась к перспективам проекта.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

То, что у этого амбициозного проекта успешное будущее, никто даже не сомневался, когда был он, по сути, еще только на бумаге. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. 160 гектаров, и каждый квадратный метр этой большой территории – большая инвестиция в экономику страны. Строительные работы на площадке начали в 2019 году. Сегодня уже идут разговоры о так называемом БНБК-3. Речь о производстве витаминов. Но чтобы вы представляли всецело масштабы намеченных планов: среди них уже и БНБК-4 – выпуск лекарственных средств.

Сегодня уже наверняка никого не удивит фраза, что в нынешних условиях зерно – новое мировое золото. И работа БНБК при таком раскладе – в топе самых выгодных. Поскольку с сырьем проблем у предприятия нет. Сельхозструктуры, которые под свое крыло взяла корпорация, полностью обеспечивают ее зерном. И, кстати, немаловажный факт: зернохранилище БНБК вмещает 450 тысяч тонн. Это большая редкость.

Василина Ахрамович, директор по экономике и финансам БНБК:

Такого больше нет на территории от Португалии до Владивостока. Именно такой единовременный запас зерна позволяет нам произвести товарной продукции более чем на миллиард белорусских рублей при выходе на полную мощность. При планируем производить более полутора миллиардов белорусских рублей. А что может позволить заработать больше? Все просто: расширение линейки продукции. На БНБК планируют выпускать ряд витаминов: В2, В12, С. В мире таким производством занимаются единицы. Вот и белорусы медлить не намерены. С учетом того, что витамины сегодня во многое добавляют, даже в зубные пасты и тот же фастфуд. Лукашенко – гендиректору БНБК: «Даже я буду приезжать работать сюда». О чем шла речь?

Собственно, как показывает практика («каркас» корпорации сдали тоже раньше срока), уложиться в отрезок времени реально. Да и в принципе БНБК показывает хорошие темпы развития. Относительно новое производство – выпуск ряда незаменимых аминокислот. Вот в этом цеху всех, кто сюда зайдет, ждет сюрприз… Цех ферментации лизина. +37 градусов, и шумно – не то слово. Бактериям, способствующим созданию аминокислоты, здесь очень хорошо. То ли дело нам.

В чем польза лизина? Вот только несколько фактов: кормовая добавка дает возможность получить увеличение веса животных и домашней птицы до 30 %. Лизин способствует росту надоев на 10 %. Крайне полезен он и для кур: компонент увеличивает объем яиц тоже на 10 %. Потому и для покупателя, и для продавца товар более чем выгодный. Вот так выглядит цех, где уже упаковывают лизин. Все практически автоматизировано. Дальше чистая арифметика: в среднем за одну минуту «рука» вот такого робота «хватает» по 240 долларов.

Александр Бильдюкевич, директор по производству БНБК:

Сегодня очень востребован лизин моногидрохлорид, очень востребованы глютен пшеничный, треонин, триптофан, поскольку они нигде рядом не производятся. В России есть два завода, которые производят лизин сульфат, но лизин гидрохлорид, треонин, триптофан – таких производств в округе нет. В этом наша уникальность. Повысить эффективность экспортных продаж аминокислот помог выход на товарную биржу. Торги, отмечают специалисты, более чем результативные.

Оксана Богдасарова, начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ:

С одной стороны, биржа аккумулирует спрос на товар, позволяя получать дополнительную прибыль за счет роста цен. С другой стороны, биржа дает возможность сэкономить на закупках благодаря конкуренции поставщиков. БНБК использует эти преимущества. Корпорация входит в число активных участников биржевых торгов. За 10 месяцев этого года всего заключено сделок на сумму более 26 миллионов рублей. Понятно дело, что хорошие показатели – желаемый результат. И получить их без грамотных специалистов сложно. На БНБК довольно молодой коллектив. И многие здесь – те, кто знает секретные технологии. Оттого и ценность таких кадров высокая.

Владислав Лосицкий, старший мастер цеха экстракции лизина БНБК:

Это очень интересная работа, это новый опыт в жизни как для меня, так и для всех коллег, людей, которые здесь работают. Это что-то новое у нас в стране. «Ну это же богатство!» От чего остался под впечатлением Президент, посетив БНБК? Читайте здесь. БНБК – уникальный проект: впервые в истории Китай поделился секретными технологиями биоразработок, на которых и сам зарабатывает. Не это ли показывает уровень доверия в белорусско-китайских отношениях?

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

За время строительства указанного объекта мы как посольство наблюдали очень активное движение специалистов компании CITIC, которые летели в Республику Беларусь буквально всеми самолетами раз в неделю и вахтовым методом совместно с нашими инженерами, учеными работали, невзирая на сложности с пандемией, выполняли задачи. Убеждены, что как и указанный проект, получивший высокую оценку и результат, так и последующие будут положительно оценены как в Республике Беларусь, так и в Китайской Народной Республике.