«Они все завидуют». Женщина переехала на родину мужа из Австрии и организовала деревенскую мануфактуру

Новости Беларуси. Из Австрии в Беларусь. Такой маневр совершила жительница Березовского района, чтобы открыть Центр агроэкопредпринимательства. Уникальный кластер для нашей страны, где каждый сельчанин может получить не просто знания, а практическую помощь для старта своего дела. Сельские бизнес-горизонты в программе «Неделя» на СТВ.

Доброе утро, день начинается! Рабочий день начинается, девчонки мои славные! Наташа моя и Маринка! Таких любимых и неповторимых упрямых красавиц у Наталии Строк 93 головы. Каждая подопечная со своим именем и характером. Здесь к козам относятся как к равным. К слову, рогатые – неплохой антистресс.

Наталия Строк, директор Центра поддержки агроэкопредпринимательства:

Они вас любят, жалуются вам, и вы понимаете, что ваша жизнь по сравнению с жизнью козочек – это такая радость и такой мед.

Наталия выбрала шесть пород коз для разведения, большинство – сырных. Альпийские заливные луга с легкостью заменили высоковские, откуда рукой подать до знаменитых споровских болот. Экологически чистое сено закупают у заказника. Примерно год назад живой уголок перерос в мини-молочную ферму. В планах развивать козоводство.

Наталия Строк:

Мы столкнулись с тем, чтобы получить качественное сырье, надо самим заниматься животноводством. И если я хочу разводить сырную породу и раздавать этих малышей односельчанам и жителям Березовского района, чтобы в дальнейшем от сырной породы выкупать молоко для производства сыра, значит, самим надо выращивать.

Из ценного сырья здесь в будущем планируют изготавливать сырные закуски и утверждать новую культуру вкуса белорусов. «Зроблена матуляй» – концепция пряных деликатесов по-домашнему в сельских условиях.

Наталия Строк:

Белорусы – очень умный народ: и много читают, и много знают. Сейчас, особенно после ковида, это актуально, что все продукты из козьего молока хорошо влияют на восстановление легких. Отсюда, я думаю, как раз в это время мы будем самыми популярными. Долгие годы Наталия вместе с 4 детьми жила в Австрии, а в 2020 году переехала в Беларусь – на малую родину мужа, не оглядываясь на заголовки австрийских газет и будучи сытой по горло европейской «демократурой». Такое точное определение для всего, что остается за ширмой.

Наталия Строк:

Я с точностью могу сказать, что Европа – это Старый Свет, и говорю это не только я. Там каждый квадратный метр уже занят. Каждый бизнес уже делают. Здесь есть развитие. Я у нас в Спорово – немец, понимаете? Те люди, которые жили там и приняли решение переехать сюда, их отсюда колом не выгонишь. Потому что есть развитие. Мне это видно. Когда я уезжала, у моих друзей не было домов. А они за 18 лет даже уже кредиты повыплачивали. В Австрии вы строите дом и 30 лет в таком кредите живете, что белорусская ипотека покажется раем.

Свой рай в Высоком Наталия будет строить на 19 гектарах земли. Здесь появится свой деревенский парк ВДНХ. Ландшафтное раздолье поддержат стенды, где разместят подробную информацию об экологически чистых продуктах в Беларуси и тех, кто их производит. Планируют привлечь и иностранные (китайские, австрийские) сельскохозяйственные компании. Реализовывать планы помогает сын Александр. Молодой человек вырос в Австрии, но уже оценил белорусские преимущества.

Александр Николайчук, фермер:

У меня друзья рабочие: электрики, строители, повара. А могу сказать, они все завидуют мне. Точно. В Австрии считается, если у тебя есть земля, ты уже богатый человек. А у меня и семья, и земля, и хозяйство. Они очень завидуют мне.

Личное подсобное хозяйство, ремесленничество, агроэкотуризм, фермерство – за последние 10-15 лет правила ведения бизнеса на селе в Беларуси стали прозрачными. Это касается и выделения земли, и налогообложения, и программ государственной поддержки. На законодательном уровне личные подсобные хозяйства сегодня освобождены от уплаты налога. Человек живет на то, что произвел и продал. Под бизнес-план центр занятости выделяет стартовый капитал или поддержит обучением. А в белорусском агрогородке Стригинь Наталия теперь помогает найти еще один путь к самозанятости. Идея объединить сельчан, чтобы перерабатывать выращенное и производить готовый продукт, переросла в концепцию Центра агроэкопредпринимательства.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Центр, по сути, для сельчан как в поговорке: дать не рыбу, а удочку. Здесь безвозмездно в аренду можно взять оборудование для своего мануфактурного производства: упаковщики, сушилки, сыроварня. По сути, все необходимое, чтобы превратить в товар то, что заботливо вырастил на своем подворье.

В активе центра порядка 10 ремесленников и земледельцев, которые производят свой продукт: чайная мята, тыквенное масло и козий сыр. Подход прост: каждый выращивает на своем небольшом подворье, а потом сообща получают уже коммерческий объем для сбыта и реальной прибыли. Что не удалось бы в одиночку.

Наталия Строк:

Наш центр для тех людей, которые не просто лежат на диване и задумываются о бизнесе. А для тех, кто уже встал с дивана и уже начинает пробовать. Деревня, село или, как в нашем случае, агрогородок – это то, что доктор прописал.