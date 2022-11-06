«Здесь нужны наиболее подкованные люди». Где в Беларуси готовят военных разведчиков?

Новости Беларуси. Белорусы воевать ни с кем не собираются. Об этом уже не раз заявляли на самых разных уровнях. Тем не менее, если придется защищать свою землю, то можно быть уверенным, что наша армия нас бережет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх, корреспондент:

На первый взгляд может показаться, что у себя на экране вы видите просто лесной пейзаж. На самом же деле это один из элементов работы разведчика – засада. Умение быть незаметным, действовать точно и без промедления, а главное – без страха за собственную жизнь. Быть готовым к выполнению любых поставленных задач. Военные разведчики, безусловно, обладают всеми этими качествами. Однако военная разведка настолько многогранна, что ее функционал не ограничивается лишь работой в тылу противника, в современном мире свою нишу безудержно занимают новейшие технологи и разработки. И, конечно, все это успешно интегрируется в военное дело. Но какими бы ни были сверхумными система и техника, без человека это все лишь груда железа.

Сергей Борисик, начальник факультета военной разведки Военной академии Беларуси:

Подготовка на факультете военной разведки ведется как теоретически, так и практически. Теоретическую часть составляет обучение на территории Военной академии. Практическую основу составляет обучение на территории воинских частей, в которых в дальнейшем наши выпускники проходят службу уже в офицерском звании. Разведчик однозначно должен быть патриотом и должен быть профессионалом. Факультет военной разведки Военной академии Беларуси. Именно здесь учат слышать не то что сквозь стены, а за десятки, сотни тысяч километров. Замечать незаметное, читать между строк. В общем, всему, что помогает оперативно и без лишнего шума добыть нужную информацию.

В данном классе представлен новейший образец, который применяется в подразделениях и частях радиоэлектронной разведки. Курсанты нашего факультета осуществляют перехват в различных диапазонах, осуществляется также обработка и управление данным комплексом.

В этом году ряды будущих разведчиков впервые пополнили и девушки. Юлия Артюх:

Родители гордятся таким выбором?

Ксения Белько, курсант Военной академии Беларуси:

Безумно гордятся, особенно папа. Он прямо счастлив, очень рад. Меня это очень мотивирует на самом деле, потому что поддержка родных и близких очень важна. ГРУ Генштаба ВС Беларуси: обстановка такая накаленная, что в мире могут наступить катастрофические последствия. Почетный гость мероприятия – человек-легенда Геннадий Владимирович Юшкевич, последний из группы «Джек». Свой путь разведчика он начал в 13 лет.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас все операции были обыкновенные, но стали легендарными. Дело в том, что разведка – слишком многогранное военное искусство. Лично я принадлежал к спецчастям оперативной разведки Генерального штаба Красной армии. Наше задание было, с одной стороны, фиксация передвижения по коммуникациям, то есть надо было устанавливать виды перевозок, направления перевозок – что перевозят и куда перевозят. Мы занимались агентурной разведработой. Кроме того, мы занимались диверсионной работой, устраивали засады, резали линии телефонных передач, подрезали столбы, где находились линии, устраивали диверсии на железной дороге, то есть разного рода диверсионная работа.

Еще одно из воспоминаний, будоражащих кровь, когда, сидя в дозоре с товарищем, на них вышла группа немцев. Без промедления за доли секунды им было принято решение бить цель на поражение. Таких воспоминаний хватило не на одну книгу. А как иначе, ведь в них целая судьба человека. Путь разведчика.