Директор ПВТ: Президент ещё раз подтвердил свою простую и незыблемую позицию – Беларусь всегда поддерживала IT

Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом вызовов последних лет, попытками уничтожить, развалить Парк, растащить по разным углам планеты умы и компании важно понимать, имеет ли смысл сохранять ПВТ в том виде, который есть сегодня, и что делать, чтобы не стоять на месте, а развивать сферу высоких технологий в стране. Забегая вперед, однозначное решение главы государства – Парку быть. И ответ тем, кто ПВТ не раз хоронил, – не дождетесь.

«Взрывной рост последние 5 лет – спасибо вам». Снопков рассказал Президенту об экспорте высоких технологий.

Экспорт экспортом, но глава государства настаивает: прежде всего национальные интересы и польза для страны, которая породила ПВТ. Иначе какой смысл во всех вложениях, если конечный результат будет ощущать кто угодно, кроме создателей?