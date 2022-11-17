Директор ПВТ: Президент ещё раз подтвердил свою простую и незыблемую позицию – Беларусь всегда поддерживала IT
Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С учетом вызовов последних лет, попытками уничтожить, развалить Парк, растащить по разным углам планеты умы и компании важно понимать, имеет ли смысл сохранять ПВТ в том виде, который есть сегодня, и что делать, чтобы не стоять на месте, а развивать сферу высоких технологий в стране. Забегая вперед, однозначное решение главы государства – Парку быть. И ответ тем, кто ПВТ не раз хоронил, – не дождетесь.
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Экспорт экспортом, но глава государства настаивает: прежде всего национальные интересы и польза для страны, которая породила ПВТ. Иначе какой смысл во всех вложениях, если конечный результат будет ощущать кто угодно, кроме создателей?
Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
Самый главный посыл главы государства по большому счету ровно такой же, каким он был на протяжении очень-очень многих лет. Как раз, кстати, и Парк развивался именно потому, что были стабильные условия его существования. Президент базисно по отношению к IT-отрасли, цифровой отрасли, Парку высоких технологий так, как однажды определил свое отношение, а он его определил тогда, когда его создавал, очень-очень много лет назад, так это отношение и сохранялось, и сохраняется. Сегодня мы можем говорить о том, что глава государства еще раз подтвердил свою очень четкую, простую и незыблемую позицию – Республика Беларусь всегда поддерживала новые технологии, поддерживала IT. Глава государства поддерживал Парк высоких технологий, развитие, и это сохраняется.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
В общем-то, после этой встречи во Дворце Независимости кардинальных перемен в работе ПВТ не будет. Выдыхайте, заинтересованные. Последовательность, понимание, дальновидность и бережное отношение к созданному труду и вложениям – удел зрелых лидеров и государств.
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