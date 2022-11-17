С каждым годом АПК работает всё лучше. Турчин вручил госнаграды лучшим работникам сферы Минской области

Новости Беларуси. 13 работников АПК Минской области накануне профессионального праздника удостоены государственных наград, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девять человек получили медали «За трудовые заслуги» и четверо – Благодарности Президента Беларуси.

Награды вручил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Торжественная церемония прошла в Национальном художественном музее. Среди награжденных – люди разных профессий, в том числе слесарь, агроном, зоотехник, тракторист, руководители хозяйств. Однако всех их объединяет одно – большую часть жизни каждый из них посвятил сельскому хозяйству.

Ирина Иванец, оператор по искусственному осеменению животных и птиц сельхозпредприятия «Литвяны-Агро» (Узденский район):

29 лет работаю техником-осеменатором. В 2018 году я получала из рук Президента награду «За трудовые заслуги», в 2017 году была «Человеком года Минщины». Приятно и волнительно!

Лимма Пархимович, директор сельхозпредприятия «Профитагро» (Стародорожский район):

Я очень благодарна Президенту и нашему губернатору за заботу о людях, за эту искренность, это внимание, за ту поддержку финансовую и ту же самую моральную.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

С каждым годом наш агропромышленный комплекс, как бы кто ни критиковал, работает лучше и лучше. И сегодня те результаты, которых мы добились в этом году, это яркое тому свидетельство. Зерновые с учетом рапса в Минской области – 2 миллиона 750 тысяч, почти 3 миллиона. Это на самом деле очень весомый результат, за которым стоит труд огромного числа людей.