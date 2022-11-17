С каждым годом АПК работает всё лучше. Турчин вручил госнаграды лучшим работникам сферы Минской области
Новости Беларуси. 13 работников АПК Минской области накануне профессионального праздника удостоены государственных наград, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девять человек получили медали «За трудовые заслуги» и четверо – Благодарности Президента Беларуси.
Награды вручил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Торжественная церемония прошла в Национальном художественном музее. Среди награжденных – люди разных профессий, в том числе слесарь, агроном, зоотехник, тракторист, руководители хозяйств. Однако всех их объединяет одно – большую часть жизни каждый из них посвятил сельскому хозяйству.
Ирина Иванец, оператор по искусственному осеменению животных и птиц сельхозпредприятия «Литвяны-Агро» (Узденский район):
29 лет работаю техником-осеменатором. В 2018 году я получала из рук Президента награду «За трудовые заслуги», в 2017 году была «Человеком года Минщины». Приятно и волнительно!
Лимма Пархимович, директор сельхозпредприятия «Профитагро» (Стародорожский район):
Я очень благодарна Президенту и нашему губернатору за заботу о людях, за эту искренность, это внимание, за ту поддержку финансовую и ту же самую моральную.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
С каждым годом наш агропромышленный комплекс, как бы кто ни критиковал, работает лучше и лучше. И сегодня те результаты, которых мы добились в этом году, это яркое тому свидетельство. Зерновые с учетом рапса в Минской области – 2 миллиона 750 тысяч, почти 3 миллиона. Это на самом деле очень весомый результат, за которым стоит труд огромного числа людей.
Сегодня Минская область занимает лидирующее место в сельскохозяйственной отрасли страны. Удельный вес региона во всех показателях составляет почти треть от производства тех или иных видов продукции.