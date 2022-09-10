Новый велопешеходный маршрут «Дорогой памяти» в Минске: по каким знаковым местам проходит и какая протяжённость

Новости Беларуси. Подарки ко Дню города получает и столица. В Минске презентовали велопешеходный маршрут «Дорогой памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его протяженность – более 8 километров.
Новости Беларуси. Подарки ко Дню города получает и столица. В Минске презентовали велопешеходный маршрут «Дорогой памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его протяженность – более 8 километров.
Все, кто решил его обкатать, сначала почтили память воинов-интернационалистов, которые погибли в Афганистане, а затем отправились изучать исторические места нашей столицы. Точка отсчета – остров Мужества и Скорби, а финиш – на территории бывшего концлагеря для военнопленных Шталаг-352 в Масюковщине. При этом по пути маршрута есть и остановки. К примеру, возле входа в парк Победы, на площади Государственного флага, у Покровской церкви.
Первое время велотуристов будет сопровождать экскурсовод, в планах записать аудиогид. Так каждый сможет прокатиться с пользой по знаковым местам в любое удобное время.
Вадим Белоусов:
Минск отмечает 955-летие. Очень хорошая дата. В качестве популяризации спорта и посмотреть красочные места. Это популяризация и спорта, и активного отдыха, здорового образа жизни. Также можно познакомиться с большим количеством новых людей, друзей, знакомства.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Идея возникла не просто так – в рамках развития велодвижения в Минске. В городе разработан стратегический план развития велодвижения. Чтобы удовлетворить потребности туристов и минчан, разработан новый маршрут. Это первый маршрут. Вообще, планируется создание маршрутов во всех районах города, и будем пробовать их закольцевать, чтобы получился один большой веломаршрут.
Велосипедный туризм у любителей активного отдыха пользуется особой популярностью. Поэтому в планах и создание других подобных туристических троп во всех районах столицы, чтобы в дальнейшем закольцевать их в один большой городской веломаршрут.