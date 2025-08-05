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Новости по тегу #Вадим Белоусов

В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»
05 августа 2025 06:42

В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»

Какие виды спорта популярны в Беларуси – спросили у эксперта
27 июня 2025 14:33

Какие виды спорта популярны в Беларуси – спросили у эксперта

Эстафеты и личные первенства – во Дворце спорта «Уручье» состоялся спортивный праздник «Папа-зал»
10 марта 2025 07:01

Эстафеты и личные первенства – во Дворце спорта «Уручье» состоялся спортивный праздник «Папа-зал»

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»
18 января 2025 19:09

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»

Новый велопешеходный маршрут «Дорогой памяти» в Минске: по каким знаковым местам проходит и какая протяжённость
10 сентября 2022 09:25

Новый велопешеходный маршрут «Дорогой памяти» в Минске: по каким знаковым местам проходит и какая протяжённость