Новости по тегу #Вадим Белоусов

Была подготовлена интересная соревновательная программа. Участники смогли показать свои силы в теннисе, мини-футболе, гребле и гандболе.
Среди молодежи очень популярен футбол. А также хоккей, велосипедный спорт и пулевая стрельба.
Провести выходной энергично решили не только родители школьников и сами учащиеся. Участниками спортивного праздника стали также воспитанники детских домов.
Дворец игровых видов спорта «Уручье» сегодня распахнул двери для воспитанников детских домов и социально-педагогических учреждений.
09 октября 2026 17:29
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