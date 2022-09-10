Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле

Новости Беларуси. День города отмечает 10 сентября и Гомель. К его 880-летию в больнице скорой медицинской помощи открыли новый корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там расположились приемное, урологическое и реанимационное отделения. Четырехэтажное здание соединено в общий комплекс с соседним корпусом, построенным еще в 1970 году. С тех пор нагрузка на больницу значительно выросла – только на приеме пациентов дежурит бригада из 100 медиков, которые ежедневно спасают до 150 пациентов.

Многие помещения нового корпуса имеют двойное назначение: например, смотровые комнаты можно быстро переоборудовать в палаты для оказания экстренной помощи. В медучреждении впервые появился современный компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Для бесперебойной работы больницы предусмотрены трансформаторная и кислородная станции. Подъезд к БСМП стал более эргономичным – на въездной рампе могут разъехаться несколько машин скорой помощи.

Павел Гладковский, заведующий приемным отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Появилось новое для нас, для области отделение краткосрочного пребывания, где пациенты будут находиться до 24 часов, то есть состояние улучшилось – пациент выписывается домой. Если же возникают какие-то вопросы по ходу лечения, пациент госпитализируется в профильное отделение.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня мы увидели, как потоки пациентов будут разделяться на зоны неотложной помощи, зоны экстренной помощи, зоны ожидания, зоны консультирования. Мы раньше об этом знали, но пока не была сделана реконструкция этого корпуса в новом его виде, сделать это было невозможно. Поэтому, еще раз повторюсь, очень важно то, что согласно поручению главы государства, мы реконструируем эти здания в условиях санкций, в условиях, когда каждый рубль дается крайне-крайне тяжело в реальном секторе экономики. Эти ресурсы к нам направляются. И конечно же, мы должны эти ресурсы очень эффективно использовать.