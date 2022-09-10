Прямой эфир

Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле

10 сентября 2022 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День города отмечает 10 сентября и Гомель. К его 880-летию в больнице скорой медицинской помощи открыли новый корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там расположились приемное, урологическое и реанимационное отделения.

Четырехэтажное здание соединено в общий комплекс с соседним корпусом, построенным еще в 1970 году. С тех пор нагрузка на больницу значительно выросла – только на приеме пациентов дежурит бригада из 100 медиков, которые ежедневно спасают до 150 пациентов.

Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле-1

Многие помещения нового корпуса имеют двойное назначение: например, смотровые комнаты можно быстро переоборудовать в палаты для оказания экстренной помощи. В медучреждении впервые появился современный компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Для бесперебойной работы больницы предусмотрены трансформаторная и кислородная станции. Подъезд к БСМП стал более эргономичным – на въездной рампе могут разъехаться несколько машин скорой помощи.

Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле-4

Павел Гладковский, заведующий приемным отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Появилось новое для нас, для области отделение краткосрочного пребывания, где пациенты будут находиться до 24 часов, то есть состояние улучшилось пациент выписывается домой. Если же возникают какие-то вопросы по ходу лечения, пациент госпитализируется в профильное отделение.

Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня мы увидели, как потоки пациентов будут разделяться на зоны неотложной помощи, зоны экстренной помощи, зоны ожидания, зоны консультирования. Мы раньше об этом знали, но пока не была сделана реконструкция этого корпуса в новом его виде, сделать это было невозможно. Поэтому, еще раз повторюсь, очень важно то, что согласно поручению главы государства, мы реконструируем эти здания в условиях санкций, в условиях, когда каждый рубль дается крайне-крайне тяжело в реальном секторе экономики. Эти ресурсы к нам направляются. И конечно же, мы должны эти ресурсы очень эффективно использовать.

Зоны ожидания, консультирования и экстренной помощи. Пиневич о том, как будет работать новый корпус БСМП в Гомеле-10

Фундамент нового здания заложили два года назад. Строительство осложнялось тем, что больница находится в исторической части города и в водоохранной зоне. На работы и оснащение корпуса ушло более 60 миллионов рублей.

# Учреждения здравоохранения # общество # Павел Гладковский # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Открытия совершаются постоянно». Как образовался Минск и почему он до сих пор интересен археологам?
10 сентября 2022 08:52

«Открытия совершаются постоянно». Как образовался Минск и почему он до сих пор интересен археологам?

Праздничный марафон в День города из сердца столицы. Выездная студия СТВ разместилась у стен Троицкого предместья
10 сентября 2022 08:43

Праздничный марафон в День города из сердца столицы. Выездная студия СТВ разместилась у стен Троицкого предместья

«Решили порадовать жителей и гостей столицы». Гастрономический фестиваль белорусской кухни пройдёт в Верхнем городе
10 сентября 2022 08:20

«Решили порадовать жителей и гостей столицы». Гастрономический фестиваль белорусской кухни пройдёт в Верхнем городе