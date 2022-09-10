«Я в первый раз увидела, как умирает человек». Медработник рассказал обо всех сложностях профессии

Новости Беларуси. Рассказываем о минчанах, которые в 2022 году стали победителями конкурса «Минский мастер». Финалистов традиционно награждают в канун Дня города. Повара, парикмахеры, швеи, водители, почтальоны, соцработники, озеленители и другие рабочие специальности. 27 номинаций-профессиональных сфер, из сотни столичных претендентов выбрали лучшего из лучших. Эти люди с любовью трудятся на благо Минска и минчан.

Наталья Шашок, медицинская сестра-анестезист Г ородской гинекологической больницы Минска: Меня зовут Наташа, я работаю в Городской гинекологической больнице почти два года. Общий стаж работы – практически 13 лет. Все время в реанимации. До последнего момента я не знала, кем хочу быть. И космонавтом, и балериной, но как-то получилось так, что пошла медицину и не жалею об этом.

Наталья Шашок:

Помню свой первый день на рабочем месте. Это были слезы. Я звонила маме и говорила: «Забери меня отсюда, пожалуйста, я больше здесь не могу». Я не ожидала, что люди так болеют. Я не думала, что настолько тяжело люди болеют. Я в первый раз увидела аппарат ИВЛ, увидела, как умирает человек. Это было страшно. Очень. Самое страшное, когда ты не можешь помочь человеку. Когда у него есть шанс, ты уже будешь знать, что можешь помочь. Это будет тяжело, долго, но ты сможешь ему помочь, он вернется к своим родным и близким. Но когда ты знаешь, что у человека нет шансов, это тяжело. Самое тяжелое.

Мой жизненный принцип – это позитив. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Это самое важное. Когда ты идешь с хорошим настроением, ты свои эмоции отдаешь людям. Тогда все идет как-то легко, человек быстрее выздоравливает. Если ты будешь грустить, от этого никому лучше не будет.