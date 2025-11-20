Трамп одобрил мирный план урегулирования украинского конфликта из 28 пунктов

28 шагов – и точка. Президент США Дональд Трамп одобрил мирный план, реализация которого, по мнению многих в Вашингтоне, должна поставить финальный восклицательный знак в затянувшемся украинском конфликте. Документ объемный. Согласно информации, просочившейся в прессу, меморандум предусматривает отмену санкций в отношении России. А вот для Киева содержание еще весьма сырого плана, выглядит как политическая казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территориальные уступки, вдвое сокращенная армия, отказ от вступления в НАТО и расплывчатые гарантии безопасности от США. СМИ утверждают, что очертания данного меморандума были намечены еще в октябре, во время многодневных переговоров спецпредставителей президентов России и США в Майами. И вот, как это уже принято в Белом доме, о результатах взаимодействия сторон информируют Киев. Так, накануне туда прилетела самая высокопоставленная американская военная делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. Его личная встреча с Зеленским завершилась, далее переговоры в расширенном формате. На повестке – прекращение огня и не только.

Эндрю Даниери, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета:

Я думаю, что в Киеве состоятся переговоры не только об оборонных закупках, но и о предполагаемом мирном соглашении. Все же генералы могут быть более эффективными в плане достижения результатов, чем рядовые чиновники. Ни Пентагон, ни Киев не подтверждают, будут ли стороны затрагивать содержание «мирного плана», но события последних дней говорят сами за себя. Накануне Зеленский встретился с президентом Турции, чтобы обсудить реанимацию переговоров с Москвой и завершить обмен пленными до конца года. И кажется, что Стамбул снова берет на себя роль посредника.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

Мы всегда готовы обсуждать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и проложат путь к справедливому и прочному миру. В этом контексте мы придаем значение вовлечению нашего союзника, Америки, в этот процесс. Те, кто больше всех боятся остаться на задворках потенциального разрешения украинского конфликта, не оставили инфополе без своего мнения. Так, в Евросоюзе американский проект был встречен холодно. Главы МИД ЕС сегодня провели совещание на эту тему и вновь потребовали места за столом переговоров по плану России и США.