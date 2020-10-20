Александр Лукашенко: нам украинцы, россияне, другие подсказывают, «в Беларуси народ непуганый» – это цитата

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глубинная причина в чем? Причина в том, как нам украинцы, россияне, другие подсказывают, «в Беларуси народ непуганый» – это цитата. Они не жили в худших условиях, поэтому им кажется, что все с неба свалится. С неба ничего не свалится. Старшее поколение и даже люди вашего возраста – 35, 40, 50 лет, – понимают, что надо вкалывать до посинения для того, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег, нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека.

Президент Беларуси: берегите людей, делайте всё, чтобы они жили и на нас не обижались

Хотя у вас там они единицы – они есть, но они единицы. Ну, на «Нафтане» так называемых умных, может, десяток-другой будет. Они, конечно же, не определяют развитие этого предприятия, но должны четко понимать. Что это за такое: «беларускае – не купляйце», «налоги не платите», «остановите производство белорусских предприятий»?

Я говорил, острый период – ну, остановите. На МЗКТ я был – остановите, пожалуйста. Без МЗКТ Беларусь обойдется. Все, что мы там выпускаем, наверное, процентов на 15 остается в Беларуси, все остальное идет на экспорт. Как только остановите, с вами никто разговаривать завтра не будет. И где будете вы потом? Сколько у нас там? Пять-шесть тысяч человек, умножьте на четыре – 20 тысяч, это с семьями. Кто кормить детей будет? Это сидя там, далеко, за пределами Беларуси, можно рассуждать, на обеспечении знаете кого.