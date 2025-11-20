Лукашенко: некоторых ректоров понесло, достукались до антигосударственной политики, стали «царьками»!

Эффективный тандем науки и производства, деликатная работа с людьми в трудовых коллективах, а также недопустимость сомнительных посреднических схем и коррупции в экономике, а также вертикали власти – эти и другие важные темы 20 ноября прозвучали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня большой кадровый четверг. Назначения в местной вертикали власти, новые руководители на предприятиях и в университетах. Кроме того, согласованы кадровые решения по ряду министерств и дипломатическому корпусу.

Урок и доходчивое объяснение того, как в Беларуси должен быть реализован «хозяйский» подход. У руководителя не может быть не своих вопросов, но не стоит мельчить или, еще хуже, короновать себя. Без фамилий, но люди из сферы поймут, о ком идет речь, Александр Лукашенко озвучил вопросы, а исходя из них, и задачи для ректоров вузов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ректор – это величайшая должность. Мечтать только можно о такой работе. Все у тебя под руками: работаешь с молодежью, умные, грамотные подчиненные. Нужен результат. Некоторых понесло. Особенно молодых ректоров. Они уже достукались до антигосударственной политики. Они стали «царьками» там, в университете. Упаси вас Господь от этого головокружения от успехов. Должна быть определенная политика. А то у нас некоторые говорят: «На Западе – вот это да, а у нас – это нет». И в то же время все вы и те, о которых я говорю (извините, не называю сегодня фамилии), они ведь образование получили и великими стали здесь. И великими стали здесь. Поэтому работайте честно, аккуратно. Величайшие должности. Поэтому и Президентом вы назначаетесь. Если кто-то вам мешает, скажите вовремя. У вас должны быть нормальные последователи, у вас должны быть ученики. Никому спуску быть не должно. Пришел с желтыми конспектами на лекцию преподаватель – надо его отправить на другую работу. Лучше на другую работу, чем он будет гробить эти молодые судьбы, которые у вас там тысячами. Я думаю, вы меня поняли.