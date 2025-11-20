Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью! Выяснили, как обстоят дела на КПП

Минувшей ночью Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью, официально уведомив об этом белорусскую сторону всего за несколько часов до момента открытия. Вильнюс формально объяснил свое решение, цитата, «изменившимися обстоятельствами». Но по факту для литовской власти откровенно «запахло жареным». Очевидно, политическая манипулятивная игра Вильнюса обойдется слишком дорого. Все это вылилось в огромные убытки грузоперевозчиков. и не только литовских. Да и политических очков такое решение тем, кто его принимал (а затем отменял), не прибавит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, 20 ноября с часа ночи по минскому времени первые автомобили начали пересекать белорусско-литовскую границу. Правда, ажиотажа в пунктах пропуска пока не наблюдается, ведь люди просто не успели спланировать поездки – слишком внезапно Вильнюс дал зеленый свет. Репортаж Галины Буро.

На часах – час ночи по минскому времени. Тишину на пункте пропуска «Бенякони» нарушил первый грузовик. Этот большегруз держит путь в Литву, водитель не скрывает, рейс оказался с препятствиями: больше стоял, чем ехал. В числе первых после возобновления Литвой работы КПП – и легковушки. Для простых людей закрытая граница стала серьезным испытанием.

Пограничный шлагбаум Вильнюс открыл спустя три недели после своего одностороннего решения об ограничениях работы пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» – с белорусской стороны это «Бенякони» и «Каменный лог». Причем, зеленый свет дал в своем стиле – внезапно, с пренебрежением к международным правилам. Литва открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Белорусские службы были готовы к очередной выходке Вильнюса: экстренно возобновили работу, ведь мы же границу и не закрывали. Первые сутки пограничного движения – в спокойном ритме.

Семейные связи между народами недружественной литовской политикой не перечеркнуть. Неудивительно, что в первый же день открытия границы так много простых литовцев поспешили в Беларусь к родне. МИД Беларуси: сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом.