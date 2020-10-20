Александр Лукашенко: я женский Президент, меня всегда женщины поддерживали
Новости Беларуси. Наводить порядок в университетах и выстраивать справедливый и компетентный диалог с молодежью предстоит новым ректорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смена руководства произошла в трех белорусских вузах. Университет культуры и искусств возглавит Наталья Карчевская, лингвистический – Наталья Лаптева, Брестский технический университет – Александр Баханович. Глава государства отметил, что их ждет непростая работа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо потерпеть, поймут люди. Поймут, это же студенты – самые образованные люди. И когда мне предложили двух женщин – одна Наталья и вторая – честно говоря, я так подумал: Господи, как они там будут наводить этот порядок? А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики. Вы знаете, что я женский Президент, меня всегда женщины поддерживали, вырос я в женском коллективе, с одной матерью, поэтому у меня и особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что Президентом пока женщина у нас быть не может, это не потому, что я не уважаю – это они так представили – потому, что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…
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Пришел генерал КГБ, уже чувствую, понял, куда он попал и, наверное, понимает, что такое работать Президентом. Именно работать, многие-то думают, что это, знаете, царская должность – сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного. У нас вертеться надо. Долго я думал, колебался: женщины, женщины. А потом думаю: женщины, может быть, и быстрее справятся с этими проблемами.
Но вы знайте, что я по любому вашему зову готов прибыть в любой университет, к вам особенно, и разговаривать. Если у вас будет нарезана мне задача, я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию. Нам стесняться, и мне в том числе, абсолютно нечего. Нам оправдываться незачем, даже перед студентами. Что могли, то сделали – пусть другие сделают лучше. Скоро будет представлена такая возможность.
Что касается Президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас: что будет с вами без меня? Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю на ветеранов вчерашних, на вас – вам жить в этой стране. А что будет? Вы что, думаете, они нас-вас пожалеют – вот вчерашние, вы видели их – они пожалеют? Да порвут на куски.