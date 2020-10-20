Александр Лукашенко: я женский Президент, меня всегда женщины поддерживали

Новости Беларуси. Наводить порядок в университетах и выстраивать справедливый и компетентный диалог с молодежью предстоит новым ректорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смена руководства произошла в трех белорусских вузах. Университет культуры и искусств возглавит Наталья Карчевская, лингвистический – Наталья Лаптева, Брестский технический университет – Александр Баханович. Глава государства отметил, что их ждет непростая работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо потерпеть, поймут люди. Поймут, это же студенты – самые образованные люди. И когда мне предложили двух женщин – одна Наталья и вторая – честно говоря, я так подумал: Господи, как они там будут наводить этот порядок? А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики. Вы знаете, что я женский Президент, меня всегда женщины поддерживали, вырос я в женском коллективе, с одной матерью, поэтому у меня и особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что Президентом пока женщина у нас быть не может, это не потому, что я не уважаю – это они так представили – потому, что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…