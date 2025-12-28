Белорусы – мудрый народ, который принимает правильные решения! Кочанова о выборах Президента в 2025-м

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: В начале года были выборы Президента Республики Беларуси. Что показали эти выборы? Что продемонстрировала безоговорочная победа Александра Григорьевича Лукашенко в этих выборах?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как и для любой другой страны, выборы Президента – это знаковое событие в истории страны и народа. И 2025 год, и выборы Президента, которые прошли слаженно, организованно, на едином дыхании, по-моему.

Мы были доверенными лицами. Из 15 доверенных лиц, которые были у нашего главы государства, девять – это члены Совета Республики. Мы очень много встречались с трудовыми коллективами, с людьми, провели почти 500 встреч за небольшой промежуток времени.

И, конечно, мы видели мощную поддержку Президента. Люди очень благодарили Президента, просили передать ему добрые слова. Для нас эти выборы были в очередной раз подтверждением тому, что наш народ – абсолютно мудрый народ, который принимает абсолютно правильные, взвешенные решения. И что та политика, которую проводит наш Президент, она абсолютно четко выверенная и направленная на благополучие наших граждан.

Александр Осенко:

Выборы Президента – раз в пять лет. Наши граждане извлекли уроки с 2020 года?

Наталья Кочанова:

Я уверена, что да. Не просто извлекли. Я думаю, что разумные люди смогли за это время проанализировать происходящие процессы в мире и внутри нашей страны. И убедиться в том, что все было очень непросто.

Конечно, можно было в одночасье потерять все – и страну, и суверенитет, и независимость, и все те блага, которые есть у нашего народа сегодня, и все те достижения, которые были за эти годы, то, чего добился наш народ. Но вы знаете, что наш Президент – сильный руководитель, мудрый политик, который не позволил сделать то, что хотели сделать оппоненты власти. Ведь это небольшая часть людей, которые пыталась сделать тогда плохо для своей страны, для своего народа.

А в основном народ ведь позитивно воспринимал все происходящее в нашей стране и понимал, что мы должны этим гордиться, мы должны это ценить и, самое главное, сохранить. Поэтому 2025 год – это подтверждение тому, что так наш народ мыслил всегда и никакие внешние и внутренние недоброжелатели не сделают того, чтобы мы лишились того самого главного, что у нас есть – той земли, на которой мы живем, растим детей и созидаем.