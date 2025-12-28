Французская кинозвезда Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни

Легенда французского кино Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее СМИ сообщали, что актрису в ноябре госпитализировали и она перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием».

Брижит Бардо – киноактриса, певица, фотомодель, писательница и икона стиля для поколения 1950-х – 1960-х годов. В течение 20-летней карьеры в шоу-бизнесе она снялась примерно в 50 фильмах и записала около 80 песен. На склоне лет Брижит Бардо стала активистом в борьбе против жестокого обращения с животными и организовала соответствующий фонд.