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В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи

21 марта 2022 14:49
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Новости Беларуси. В Минске активизировались клещи. Это происходит при повышенной влажности, когда температура воздуха достигает 5 градусов и более, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в 2021 году зарегистрировано 6 393 случая. В 2022 году укусы клещей на городских территориях не зарегистрированы.  

В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи-1

Обитают они в растительном покрове у самой земли. Излюбленное место – лесные массивы, парковые зоны, а также приусадебные участки и сельская местность. Клещ является переносчиком ряда инфекций. Самая распространенная на нашей территории – болезнь Лайма. Но также известны случаи клещевого энцефалита.  

В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи-4

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:  
Если мы с вами говорим о клещевом энцефалите, то есть определенная прививка, которую делают специфически для людей, которые работают в густонаселенных лесных массивах, где выполняют определенные работы, это и Беловежская пуща, и леса. Если все-таки говорить о лайм-боррелиозе, то это бактериальная инфекция, которая тоже вызывается иксодовыми клещами, здесь нет прививки, но там важна именно специфическая профилактика.  

Чтобы избежать укусов клещей, необходимо соблюдать меры предосторожности. При посещении лесов или зеленых зон необходимо надевать максимально закрытую одежду и обувь, проводить обработку специальными препаратами. По возвращении проводить осмотр.

# Здоровье # общество # Снежана Кавриго # Фотофакт

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