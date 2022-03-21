Черемша, подснежники и фиалки. Какие первоцветы занесены в Красную книгу и что грозит, если их сорвать?

Новости Беларуси. Отличный способ избавиться от хандры – сходить в лес. Там уже можно найти первоцветы. Но ими можно только любоваться. Срывать, а уж тем более продавать их, нельзя. Что грозит за несанкционированный сбор и продажу первоцветов? Спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Леонида Исаченко, начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Что такое первоцветы и какие из них находятся на грани исчезновения?

Леонид Исаченко, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Из самого названия понятно, что это цветы, которые начинают зацветать первыми. В марте, обычно ближе к концу марта, когда сходит снег и весна вступает в свою полную силу, появляются такие растения, как фиалка топяная, прострел раскрытый и всеми небезызвестный медвежий лук (в простонародье черемша). Александра Каштанова, ведущая:

А те самые подснежники? Леонид Исаченко:

Подснежники, да. Пролески по-белорусски. Александра Каштанова:

Отправлять падчерицу за этими цветочками – преступление? Леонид Исаченко:

Это даже своего рода браконьерство. Александра Каштанова:

А что грозит за незаконный сбор и продажу этих самых первоцветов? «Штрафные санкции достаточно высокие»

Леонид Исаченко:

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях существует статья 16.8, которая защищает краснокнижные виды, в том числе и животных, и растения. За сбор первоцветов есть установленная ответственность, штрафные санкции как для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и граждан. Штрафные санкции достаточно высокие. Александр Меженный, ведущий:

Получается, что любой цветок, который расцвел в период март-апрель, срывать нельзя? Леонид Исаченко:

Не совсем. Большинство первоцветов относятся к видам, включенным в Красную книгу, и находятся под охраной. Много ли нарушителей и насколько эта проблема актуальна именно сегодня?

Леонид Исаченко:

Сегодня наши граждане уже более сознательны, поэтому большинство из них приходят в лес только для того, чтобы полюбоваться. Вместе с тем встречаются люди, которые срывают и продают. В основном это та же самая черемша, или медвежий лук. Можно ли выкапывать первоцветы в лесу и высаживать их на своем участке? Александра Каштанова:

А можно откопать эти первоцветы, отнести их на свой приусадебный участок и там посадить? Леонид Исаченко:

Нет, это запрещено в соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире». Нельзя изымать из естественной природной среды краснокнижники. Другие растения в том числе. Все делается в соответствии с разрешительными документами. Александр Меженный:

Мы знаем, что, как правило, весной начинаются всевозможные уборочные работы по облагораживанию территорий. Что планируется Минприроды, какие акции ожидаются? «Вы можете высадить дерево в память о ком-то»

Леонид Исаченко:

Весной у Минприроды запланирована масштабная акция на территории Беларуси, она будет проходить с 26 марта до 15 мая – «Дерево героя». Приглашаем всех желающих поучаствовать. Вы можете высадить дерево в память о ком-то. Акция масштабная, будет осуществляться уход за уже посаженными деревьями, где-то с заменой их. Александр Меженный:

Куда обращаться? Леонид Исаченко:

Можно обратиться в территориальный орган Минприроды, в райисполком. Александр Меженный:

Я вот люблю: утром выходишь подышать воздухом, мешочек взял – кто-то где-то бутылки набросал. Такие акции планируются сейчас?