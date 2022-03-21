Черемша, подснежники и фиалки. Какие первоцветы занесены в Красную книгу и что грозит, если их сорвать?
Новости Беларуси. Отличный способ избавиться от хандры – сходить в лес. Там уже можно найти первоцветы. Но ими можно только любоваться. Срывать, а уж тем более продавать их, нельзя. Что грозит за несанкционированный сбор и продажу первоцветов? Спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Леонида Исаченко, начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Что такое первоцветы и какие из них находятся на грани исчезновения?
Леонид Исаченко, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Из самого названия понятно, что это цветы, которые начинают зацветать первыми. В марте, обычно ближе к концу марта, когда сходит снег и весна вступает в свою полную силу, появляются такие растения, как фиалка топяная, прострел раскрытый и всеми небезызвестный медвежий лук (в простонародье черемша).
Александра Каштанова, ведущая:
А те самые подснежники?
Леонид Исаченко:
Подснежники, да. Пролески по-белорусски.
Александра Каштанова:
Отправлять падчерицу за этими цветочками – преступление?
Леонид Исаченко:
Это даже своего рода браконьерство.
Александра Каштанова:
А что грозит за незаконный сбор и продажу этих самых первоцветов?
«Штрафные санкции достаточно высокие»
Леонид Исаченко:
В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях существует статья 16.8, которая защищает краснокнижные виды, в том числе и животных, и растения. За сбор первоцветов есть установленная ответственность, штрафные санкции как для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и граждан. Штрафные санкции достаточно высокие.
Александр Меженный, ведущий:
Получается, что любой цветок, который расцвел в период март-апрель, срывать нельзя?
Леонид Исаченко:
Не совсем. Большинство первоцветов относятся к видам, включенным в Красную книгу, и находятся под охраной.
Много ли нарушителей и насколько эта проблема актуальна именно сегодня?
Леонид Исаченко:
Сегодня наши граждане уже более сознательны, поэтому большинство из них приходят в лес только для того, чтобы полюбоваться. Вместе с тем встречаются люди, которые срывают и продают. В основном это та же самая черемша, или медвежий лук.
Можно ли выкапывать первоцветы в лесу и высаживать их на своем участке?
Александра Каштанова:
А можно откопать эти первоцветы, отнести их на свой приусадебный участок и там посадить?
Леонид Исаченко:
Нет, это запрещено в соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире». Нельзя изымать из естественной природной среды краснокнижники. Другие растения в том числе. Все делается в соответствии с разрешительными документами.
Александр Меженный:
Мы знаем, что, как правило, весной начинаются всевозможные уборочные работы по облагораживанию территорий. Что планируется Минприроды, какие акции ожидаются?
«Вы можете высадить дерево в память о ком-то»
Леонид Исаченко:
Весной у Минприроды запланирована масштабная акция на территории Беларуси, она будет проходить с 26 марта до 15 мая – «Дерево героя». Приглашаем всех желающих поучаствовать. Вы можете высадить дерево в память о ком-то. Акция масштабная, будет осуществляться уход за уже посаженными деревьями, где-то с заменой их.
Александр Меженный:
Куда обращаться?
Леонид Исаченко:
Можно обратиться в территориальный орган Минприроды, в райисполком.
Александр Меженный:
Я вот люблю: утром выходишь подышать воздухом, мешочек взял – кто-то где-то бутылки набросал. Такие акции планируются сейчас?
Леонид Исаченко:
У нас сегодня в республике уже принят план по наведению порядка на земле, объявлены месячники во всех регионах. Все мы знаем про субботники, на которых проходит уборка тех же свалок, несанкционированных мест складирования отходов.
Александр Меженный:
Подводим итог. Первоцветы не трогаем, пускай они на радость абсолютно всей планеты растут. Второй момент – собираем всевозможный мусор, который наблюдаем, в пакеты и выбрасываем, акция уже объявлена. И если у вас есть желание посадить дерево, сделайте это.