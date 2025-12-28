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Овечкин назвал важной свою шайбу против «Девилс»

28 декабря 2025 13:54
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Овечкин назвал важной свою шайбу против «Девилс»-0

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал важной для команды свою шайбу, благодаря которой удалось сравнять счет с «Дэвилс». Об этом пишет РИА Новости.

Благодаря забитому голу, столичная команда вышла в овертайм, где одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:3. Таким образом, Овечкин прервал свою серию без заброшенных шайб. Также российский хоккеист отметился голевой передачей на Алексея Протаса.

Овечкин смог обновить свой же рекорд по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги – 912 шайб.

Фото: pixabay

# Хоккей

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