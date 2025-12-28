Встреча Трампа и Зеленского пройдет в 21:00 мск в воскресенье

Белый дом проинформировал, что встречу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского перенесли на два часа раньше. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации президента США сообщили, что встреча пройдет в один час пополудни (21:00 по мск). Ранее переговоры президентов были запланированы на 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Данное мероприятие планируется провести в Палм-Бич – гольф-клубе и имении Трампа.

Ранее глава Америки в интервью Politico заявил, что ни одно предложение Зеленского по Украине не будет иметь силы без его одобрения.

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