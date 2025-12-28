Кочанова: мы должны прирастать регионами, но для этого должны быть все условия

Как выполняется поручение Президента о кардинальном изменении жизни в лучшую сторону в сельской местности? Какие у вас впечатления от мониторинга сельских магазинов?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: На ВНС мы приняли программу социально-экономического развития. И один из приоритетов – это сильные регионы. Да, много цифр, мы идем именно в регионы. Члены Совета Республики – это управленцы местной вертикали власти. А какие есть предложения у сенаторов по развитию той же Витебской области, Припятского Полесья?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это великолепно, что это приоритетное направление, которое было в предыдущей пятилетке (оно было тоже определено шестым Всебелорусским народным собранием – сильные регионы). Оно осталось приоритетным и на эту пятилетку. Прирастать мы должны именно регионами. Но для этого должны быть все созданы условия. И Александр Григорьевич нацеливает на это. Условия будут созданы тогда, когда у людей будет работа. Подтверждение тому – «Один район – один проект».

Мы выезжаем на места для того, чтобы посмотреть, как реализовываются и те задачи, которые поставлены перед нами, мониторинг и системы здравоохранения (ФАПов), и торговых объектов. Тут все зависит от местных органов власти. Задачи все поставлены.

Что касается программы Припятского Полесья, это поручение дано Михаилу Ивановичу Русому. Он активно работает. Есть план, в который входит 177 мероприятий, которые реализовываются. По итогам до 2030 года пять районов Гомельской области и четыре района Брестской области – к 2030 году эти 9 районов должны давать в год миллион тонн молока, миллион тонн зерна и 100 тысяч тонн мяса говядины.

Что касается Витебской области, мы создали рабочую группу по поручению Президента нашей страны и сегодня очень активно работаем. Где-то консультативную помощь оказываем. То, что сегодня в Витебской области есть вопросы в сельском хозяйстве, мы это прекрасно понимаем. Имея такой опыт, мы видим, где, что и как можно подсказать руководству области и регионов для того, чтобы решать эти задачи более эффективно.