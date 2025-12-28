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Президент Польши заявил о готовности защищаться от западных союзников

28 декабря 2025 13:38
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В Польше похоже окончательно запутались, откуда ждать угрозу. Выступая в Познани на торжествах по случаю годовщины Великопольского восстания, президент Кароль Навроцкий заявил о готовности защищаться от западных союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши заявил о готовности защищаться от западных союзников-2

Навроцкий напомнил, что на протяжении веков именно через Великопольшу страна сталкивалась с давлением со стороны Германии. Однако во время восстания 1918 года, бастующие свергли немецкую власть и добились присоединения региона к Польше. С тех пор страна якобы стремится быть самостоятельным центром силы между западом и востоком.

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой.

Это заявление вызвало немедленную истерику в лагере либералов. Премьер-министр Дональд Туск, будучи в острой конфронтации с Навроцким, видит в Европе источник легитимности, денег и безопасности, а Навроцкий – риск утраты суверенитета.

# Польша # Международная политика

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