В Польше похоже окончательно запутались, откуда ждать угрозу. Выступая в Познани на торжествах по случаю годовщины Великопольского восстания, президент Кароль Навроцкий заявил о готовности защищаться от западных союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навроцкий напомнил, что на протяжении веков именно через Великопольшу страна сталкивалась с давлением со стороны Германии. Однако во время восстания 1918 года, бастующие свергли немецкую власть и добились присоединения региона к Польше. С тех пор страна якобы стремится быть самостоятельным центром силы между западом и востоком.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой.

Это заявление вызвало немедленную истерику в лагере либералов. Премьер-министр Дональд Туск, будучи в острой конфронтации с Навроцким, видит в Европе источник легитимности, денег и безопасности, а Навроцкий – риск утраты суверенитета.