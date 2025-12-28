Чем было особенно ВНС в 2025-м? Председатель Совета Республики о главных посылах

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Чем было характерно это Всебелорусское народное собрание? Тем, что заканчивается пятилетка, и была принята программа на 2026-2030 годы. И определены приоритетные направления развития нашей страны на ближайшее пятилетие. Четкие, понятные задачи, которые поставил перед всеми Президент.

С одной стороны, это было глобальное выступление, которое касалось внешней политики, внутренней политики. С другой стороны, это были точечные посылы, которые доходили до каждого.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А какие посылы вы для себя отметили в первую очередь?

Наталья Кочанова:

Самое главное – экономика, и мы должны это понимать. Это возможность сохранять обороноспособность нашей страны и решать все социальные задачи, которые сегодня есть у нашего государства. Ведь он еще раз подчеркнул, что мы социально ориентированное государство и это незыблемо.

Очень мудро были вплетены масштабные задачи, которые стоят перед всей страной, и точечные, которые доходили до каждого человека. Это мне показалось очень знаковым.

Для себя, для парламентариев мы прежде всего отметили то, что касалось парламентской деятельности. Когда Александр Григорьевич акцентировал наше внимание на том, что мы должны работать с людьми очень ответственно, доводя ту информацию, которую мы должны довести до народа. Это наши функции.

Что законы не должны отставать от жизни, а работать где-то даже на опережение. И, конечно, законы должны работать на то, чтобы сохранять стабильность в нашей стране и были направлены на все сферы жизнедеятельности в нашем государстве.