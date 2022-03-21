В Минской области идёт ямочный ремонт дорог. Какие объекты починят в Борисове?

Новости Беларуси. В Минской области ведется ямочный ремонт дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала года специалисты уже заменили более 19,5 тысячи квадратных метров поврежденного дорожного полотна. По итогам весеннего осмотра необходимо обновить еще около 7 тысяч.

Только в Борисовском районе ремонту подлежат более 10 дорожных объектов. Предусмотрена в том числе полная замена асфальта. Например, обновят дорогу к роддому, а также возле строящегося здания детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы. Благоустроят и пешеходные связи.

Леонид Варавко, главный инженер КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»:

На сегодня определены улицы, по которым будет происходить замена асфальтового покрытия. Это улица Яроша, улица Нормандия-Неман, улица Ковалевского с созданием автобусной остановки, чтобы можно было впоследствии запустить автобусный маршрут по доставке детей с «Севера» в 23-ю школу. Во втором квартале уже будут выполняться работы. Я думаю, что мы их во втором, наверное, и закончим.