В Минске открылась ярмарка дикой рыбы и деликатесов

Считанные дни остаются до Нового года. Самое время покупать деликатесы для праздничного стола, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличная новость! Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей возле ТЦ «Спектр» – на улице на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все – самое свежее и отборное. Что еще важно – перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться, в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.

Я приехала попробовать, что такое дикий лосось. По рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Мы уделяем большое внимание нашим покупателям, поэтому они вновь и вновь возвращаются к нам. Особенно в преддверии новогодних праздников. В нашем ассортименте более 30 видов рыб, несколько видов икорочек. И главная наша новинка – икра щуки. Она очень вкусная, язык проглотите.

Вкусная ярмарка ждет своих гостей до 30 числа включительно сразу на двух точках возле торгового центра «Спектр» и внутри торгового центра «Скала».

*На правах рекламы.