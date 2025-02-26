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Новости по тегу #Егор Жуковский

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях
26 февраля 2025 17:50

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы
30 октября 2024 06:19

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы

Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно
19 февраля 2023 17:14

Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно