Новости по тегу #Егор Жуковский

Спектр применения практически неограничен. Разработкой уже заинтересовались несколько организаций, есть запрос и от частников, однако после внедрения и результатов использования, инновационный пауэрбанк может стать одной из востребованных экспортных позиций.
Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры.
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