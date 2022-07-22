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Дзермант: «В Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей»

22 июля 2022 15:45
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О чем говорит ситуация с Рижской детской академии радио и телевидения на «Славянском базаре» и как себя ведут западные политики, расскажет Алексей Дзермант в рубрике «Смыслы». Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: «В Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей»-1

Алексей Дзермант, политолог:   
Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.  

Психоз – нельзя иначе назвать реакцию политических элит и спецслужб в Прибалтике на появление в Витебске на «Славянском базаре» гостей из Литвы и Латвии. Подробности здесь.  

Речь идет о представителях Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV. Они приехали в Витебск, чтобы насладиться музыкой и искусством и даже взяли небольшое интервью и у главы белорусского государства.  

Дзермант: «В Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей»-4

Целая Служба безопасности Латвии начала проверку – как же так, дети поехали в гости и пообщались с лидером нашей страны! Неужели это представляет угрозу для безопасности латвийского государства? Да нет, конечно. Просто в Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей.  

Подробности в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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