Дзермант: «В Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей»

О чем говорит ситуация с Рижской детской академии радио и телевидения на «Славянском базаре» и как себя ведут западные политики, расскажет Алексей Дзермант в рубрике «Смыслы». Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чем говорит ситуация с Рижской детской академии радио и телевидения на «Славянском базаре» и как себя ведут западные политики, расскажет Алексей Дзермант в рубрике «Смыслы». Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Психоз – нельзя иначе назвать реакцию политических элит и спецслужб в Прибалтике на появление в Витебске на «Славянском базаре» гостей из Литвы и Латвии. Подробности здесь.
Речь идет о представителях Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV. Они приехали в Витебск, чтобы насладиться музыкой и искусством и даже взяли небольшое интервью и у главы белорусского государства.
Целая Служба безопасности Латвии начала проверку – как же так, дети поехали в гости и пообщались с лидером нашей страны! Неужели это представляет угрозу для безопасности латвийского государства? Да нет, конечно. Просто в Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей.
Подробности в видеоматериале.