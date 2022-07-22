Дзермант: «В Латвии политики настолько обезумели, что уже наезжают и на детей»

О чем говорит ситуация с Рижской детской академии радио и телевидения на «Славянском базаре» и как себя ведут западные политики, расскажет Алексей Дзермант в рубрике «Смыслы». Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Психоз – нельзя иначе назвать реакцию политических элит и спецслужб в Прибалтике на появление в Витебске на «Славянском базаре» гостей из Литвы и Латвии. Подробности здесь.

Речь идет о представителях Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV. Они приехали в Витебск, чтобы насладиться музыкой и искусством и даже взяли небольшое интервью и у главы белорусского государства.