Прямой эфир

Новый Кодекс об образовании, проект закона о дорожном движении: что изменится в жизни белорусов?

07 апреля 2021 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу несколько важных законопроектов обсуждали 7 апреля депутаты в Овальном зале. Один из них – о дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что обновленный документ сделает жизнь автомобилистов комфортнее и избавит их от лишних административных процедур.

Новый Кодекс об образовании, проект закона о дорожном движении: что изменится в жизни белорусов?-1

Впрочем, не только водителей. Например, проще станет работать автошколам. Теперь им не нужно будет согласовывать маршруты обучения с ГАИ. Также предлагается возможность сдавать экзамены и получать право управления автомобилем еще и с автоматической коробкой, что проще, чем на механике. Помимо этого, вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений. Ну а россияне на территории нашей страны смогут использовать водительское удостоверение своего национального образца.

Новый Кодекс об образовании, проект закона о дорожном движении: что изменится в жизни белорусов?-4

Читайте также:

Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?

«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?

Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?

# Закон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Результаты лечения у нас ничем не отличаются от США». О чём на съезде онкологов СНГ и Евразии говорили белорусские врачи?
07 апреля 2021 18:40

«Результаты лечения у нас ничем не отличаются от США». О чём на съезде онкологов СНГ и Евразии говорили белорусские врачи?

«Он нас никогда не оставляет». За что жители районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, благодарят Президента
07 апреля 2021 18:30

«Он нас никогда не оставляет». За что жители районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, благодарят Президента

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»
07 апреля 2021 17:26

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»