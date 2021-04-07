Новый Кодекс об образовании, проект закона о дорожном движении: что изменится в жизни белорусов?

Новости Беларуси. Сразу несколько важных законопроектов обсуждали 7 апреля депутаты в Овальном зале. Один из них – о дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что обновленный документ сделает жизнь автомобилистов комфортнее и избавит их от лишних административных процедур.

Впрочем, не только водителей. Например, проще станет работать автошколам. Теперь им не нужно будет согласовывать маршруты обучения с ГАИ. Также предлагается возможность сдавать экзамены и получать право управления автомобилем еще и с автоматической коробкой, что проще, чем на механике. Помимо этого, вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений. Ну а россияне на территории нашей страны смогут использовать водительское удостоверение своего национального образца.