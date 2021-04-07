«Результаты лечения у нас ничем не отличаются от США». О чём на съезде онкологов СНГ и Евразии говорили белорусские врачи?

Новости Беларуси. Всемирный день здоровья белорусские онкологи провели за столом переговоров со своими зарубежными коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В онлайн-формате проходит съезд ведущих онкологов-радиологов стран СНГ и Евразии. Цель встречи – делиться результатами исследований и прорывных технологий, разработанных в последние годы. С достаточно большим количеством докладов выступят и белорусские ученые. Презентации будут представлены практически по всем направлениям. Специалисты отмечают: онкология – наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины, поэтому стандарты диагностики и лечения пересматриваются каждые три-четыре года. В Беларуси ежегодно выявляется около 54 тысяч новых случаев злокачественных опухолей.

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Сегодня проходит съезд онкологов, ассоциация, куда входят наши онкологи, и сегодня они представляют результаты своей работы. Это признанные специалисты в своем деле, и, в общем-то, результаты работ наших онкологов признаются во всем мире.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Несмотря на то, что мы не можем себя отнести к супербогатым странам, тем не менее результаты лечения у нас ничем не отличаются от Соединенных Штатов Америки. Связано это с организацией онкологической службы, и в связи с тем, что лечение онкологических пациентов проводится только в онкологических специализированных стационарах – это позволяет при минимальных затратах, при концентрации средств получить максимальный результат. Но, кроме того, связано с проведением скрининговых программ у нас в республике.