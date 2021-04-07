«Он нас никогда не оставляет». За что жители районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, благодарят Президента

Новости Беларуси. 26 апреля во всем мире – День памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента, в одночасье изменившего жизнь белорусов, прошло уже 35 лет. Соцзащита, оздоровление и адресная помощь. В Беларуси обсудили планы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС Сегодня к пострадавшему населению в Беларуси относятся без малого 1,5 миллиона человек. Нанесенный же экономике ущерб, растянутый во времени, подсчитать просто невозможно. При этом пострадавшие территории никогда не были оставлены без внимания. Продолжит тему Александр Добриян.

Новую молочно-товарную ферму в агрогородке Завойть открыли меньше года назад. Финансировался проект из средств, направленных на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС. Сегодня это одно из самых передовых производств в регионе.

Елена Маковская, животновод сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Это у нас современное молочное такси. Здесь готовится молочко для маленьких теляток.

Елена Маковская говорит: на работу идет всегда только в хорошем настроении. Во-первых, с ее подопечными без ласки нельзя. Как-никак дети. Во-вторых, в таких условиях хочется работать: ферма с иголочки, зарплата на уровне, коллектив единомышленников – все нацелены на результат.

Елена Маковская:

У меня дочка, например, родила в прошлом месяце, она приехала ко мне жить. Сама она учитель по образованию. Она из декрета выйдет, пойдет по специальности. Тоже здесь жить будет. Несколько лет назад нельзя было такое сказать. Но именно теперь – да, это перспективная деревня. Это деревня, где рождаются дети, где много детей, там, где есть работа, там, где есть внимание. Нам уделяют большое внимание, хочу сказать. В прошлом году, например, у нас был Президент, он нас никогда не оставляет.

Почти год назад этот доильный зал запускал лично Александр Лукашенко. Сегодня здесь получают 26,5 литра молока от коровы в сутки, 8 тонн в год. 100 % класса «экстра». Мария Вагина не скрывает: в Завойти были и непростые времена, но теперь все позади.

Мария Вагина, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Молодые, поприезжали которые сюда, работают. Специалисты новые. Все потихоньку. И с детьми приехали, и родились у нас новые дети. Есть такие, что в декретном отпуске. Деревня расцвела. – Чувствуется? – Чувствуется. – Довольны? – Да.

В хозяйстве работают все пять сестер Марии, а также ее старший сын. Сюда же планирует прийти и дочь, сейчас девушка учится на агронома. Как говорит заведующий фермой Виктор Якубенко, был бы человек, а работа в сельском хозяйстве для него найдется. Сам профессиональный зоотехник приехал в Завойть из Могилевской области. Статус пострадавшей территории не пугал, возможность профессионального развития определила выбор.

Виктор Якубенко, заведующий молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Уже давно хотелось побыть, поработать в сильном хозяйстве. Реализовать себя, проверить свои возможности. А так, чтобы сильно отличался район, что он пострадавший от последствий АЭС, не чувствуется. Молоко чистое, корма чистые, подстилка чистая – у нас все чистое. – Это все под контролем? – Конечно.

Как показывает жизнь, вложение в новые современные рабочие места – лучшая стратегия устойчивого развития пострадавших регионов.