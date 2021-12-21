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Дед Мороз, Снегурочка и группа «Дрозды». Чем ещё порадует Минск в новогоднюю ночь?

21 декабря 2021 14:58
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Новости Беларуси. Концерты, интерактивы, ярмарки. Для местных жителей и гостей Минска в новогоднюю ночь будут работать 22 праздничные площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Дед Мороз, Снегурочка и группа «Дрозды». Чем ещё порадует Минск в новогоднюю ночь?-1

Главное торжество традиционно развернется у Дворца спорта. В 2021 году центральная площадка будет оформлена в виде снежинки со светом и музыкой. Подготовлена концертная программа «Шкатулка желаний», где выступят популярные артисты белорусской эстрады.  

Дед Мороз, Снегурочка и группа «Дрозды». Чем ещё порадует Минск в новогоднюю ночь?-4

В Верхнем городе праздничная площадка превратится в елку-космолет с яркими огнями. Пройдет детское представление и интерактивная программа «Путь к Земле». Городские гуляния стартуют уже в эту субботу, 25 декабря. Их откроет концертная программа «Музыка объединяет» на площадке возле Дворца спорта. Концерт соберет творческие коллективы и исполнителей со всей страны.  

Дед Мороз, Снегурочка и группа «Дрозды». Чем ещё порадует Минск в новогоднюю ночь?-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:  
Если мы берем новогоднюю ночь, то это «Шкатулка желаний», где будут звезды белорусской эстрады. Это будут интерактивы, Дед Мороз и Снегурочка, подарки. Это будет очень интересное, веселое мероприятие. Если мы берем молодежную дискотеку, то это, конечно, кавер-бенды с различными направлениями и хитами для молодежи. Будут работать диджеи, хедлайнер – группа «Дрозды».  

Дед Мороз, Снегурочка и группа «Дрозды». Чем ещё порадует Минск в новогоднюю ночь?-10

К слову, несмотря на отмену традиционных фейерверков, программа обещает быть насыщенной. В праздничные дни в городе запланировано более 200 мероприятий.  

# Новый год # общество # Виталий Брель # Фотофакт

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