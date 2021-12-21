Артём Цуран о взаимодействии с церковью: «Как правило, это социальное направление. Это работа с трудными категориями, с семьями»

Новости Беларуси. Минск – самый многоконфессиональный город Беларуси. В нем живут представители 22 из 25 зарегистрированных в стране конфессий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Храме-памятнике в честь Всех Святых собрались представители различных конфессий, чтобы обсудить взаимодействие государства и церкви в области социальной работы и наметить дальнейшие пути развития. Речь шла о том, что духовные лица вносят вклад в решение демографической ситуации, в нравственное воспитание подрастающего поколения и социальную благотворительность. И для решения проблем в обществе и вызовов времени нужно объединение государственных и религиозных организаций.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Конечно, не может оставаться религиозная организация в стороне от тех проблем, которые есть в нашей современной жизни, потому что в храмы приходят те же люди, которые живут в нашем городе, в столице. И проблемы, которые сопровождают развитие современного общества, они требуют соработничества.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Есть много интересных наработок у наших партнеров по социальным проектам религиозных учреждений и православной церкви и не только. И в ходе подобных семинаров мы обмениваемся опытом по работе. Как правило, это социальное направление. Это работа с трудными категориями, с семьями, требующими дополнительного, скажем так, контроля и в воспитательном плане, и в плане содержания детей.