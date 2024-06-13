Прямой эфир

Новый глава Минтруда рассказала, какие задачи стоят перед ведомством

13 июня 2024 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам.

Новый глава Минтруда рассказала, какие задачи стоят перед ведомством-1

Интересно, что вместе с руководителями в медиасфере назначали и руководителя Министерства труда и социальной защиты. Ведь любые решения, принимаемые этим ведомством, в медиа вызывают серьезные всплески. Что ж, похоже, стоит ожидать очередных, но это не новый нарратив, а подсказанный жизнью и наблюдением за тем, как социальные блага не доходят до адресатов. Президент уже несколько лет говорит прямо: не отказываясь от поддержки, нам нужно менять подходы. И реализация этой задумки ляжет на плечи Натальи Павлюченко.

Лукашенко: мы уже так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот! Читать здесь.

Но вместе с тем, белорусов должно становиться больше. Министр труда и соцзащиты употребила образный термин «демографическая весна». Как ее будут зазывать, покажут время и решения.

Новый глава Минтруда рассказала, какие задачи стоят перед ведомством-4

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Конечно, мы любим и будем популяризировать семьи, семейные династии, многодетные семьи. Конечно, это наша главная задача – развитие демографии и приход «демографической весны» в нашей стране.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Наталия Павлюченко # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
В Логойске обновили отделение дневного пребывания для пожилых людей
13 июня 2024 18:21

В Логойске обновили отделение дневного пребывания для пожилых людей

Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?
13 июня 2024 18:20

Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации
13 июня 2024 18:18

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации