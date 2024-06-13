Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?

Их миссия – сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь. Уже 16 июня в Беларуси отметят День медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области на помощь пациентам готовы прийти более 5 тысяч врачей-специалистов и более 15 тысяч медицинских работников.

Для сельских жителей врач – это не просто медик. В деревне это уважаемый человек. В Княгининской амбулатории работает целая команда профессионалов: врач, стоматолог, акушерка, лаборант, медсестра и фельдшер. Их график расписан по минутам. Ежедневно за помощью в амбулаторию обращаются десятки людей. Каждому необходим индивидуальный подход.

Полина Масейко два года работает в Княгининской амбулатории. Для молодого специалиста это время пролетело незаметно. Стать врачом – детская мечта. А большое желание и примерная учеба помогли воплотить планы в реальность. Сама девушка родом из Мяделя. Закончила вуз и вернулась на малую родину. И здесь ждали.