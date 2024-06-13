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Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?

13 июня 2024 18:20
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Их миссия – сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь. Уже 16 июня в Беларуси отметят День медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области на помощь пациентам готовы прийти более 5 тысяч врачей-специалистов и более 15 тысяч медицинских работников.

Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?-1

Для сельских жителей врач – это не просто медик. В деревне это уважаемый человек. В Княгининской амбулатории работает целая команда профессионалов: врач, стоматолог, акушерка, лаборант, медсестра и фельдшер. Их график расписан по минутам. Ежедневно за помощью в амбулаторию обращаются десятки людей. Каждому необходим индивидуальный подход.

Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?-4

Полина Масейко два года работает в Княгининской амбулатории. Для молодого специалиста это время пролетело незаметно. Стать врачом – детская мечта. А большое желание и примерная учеба помогли воплотить планы в реальность. Сама девушка родом из Мяделя. Закончила вуз и вернулась на малую родину. И здесь ждали.

Более 5 тыс. врачей оказывают помощь в Минской области. А как дела обстоят со специалистами на селе?-7

Полина Масейко, врач общей практики Мядельской центральной районной больницы:
Год интернатуры я отрабатывала именно на базе Мядельской ЦРБ. Я понимала, что это будет скорее всего сельский врачебный участок. Тем не менее было страшно – ты здесь один врач, это твой участок, твоя ответственность, ты «зеленый», только с интернатуры. Конечно, было волнительно. Но у меня замечательный коллектив, они мне очень помогли адаптироваться.

Подробнее – в видеосюжете.

# Медицина # общество # Новости Минска и Минской области

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