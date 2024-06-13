В Логойске обновили отделение дневного пребывания для пожилых людей

Поддержка пожилых людей – один из приоритетов социальной политики нашей страны. До 2030-го разработана национальная стратегия «Активное долголетие». Сегодня в Минской области 23 территориальных центра соцобслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их посещают свыше 350-ти тысяч человек. Для них созданы все условия для социальной реабилитации. Кроме того, проводится модернизация учреждений. Например, в Логойске после реконструкции открыли обновленное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Недавно в отделении провели ремонт. Помещения «переехали» в новое здание. Благодаря неравнодушным людям полностью обновили мебель, обустроили кухню, где подопечные осваивают кулинарные навыки, и гостевую зону. Условия созданы такие, чтобы каждый чувствовал себя как дома.

Анна Куртасова, корреспондент:

Также в обновленном отделении обустроена комната релаксации, где подопечные могут отдохнуть. Здесь установлено массажное кресло. Сеанс длится до 10 минут. Это позволяет снять напряжение, стресс и расслабить разные группы мышц.

Социальные работники разработали целую программу занятий по десяти направлениям. Пожилые соревнуются в интеллектуальных играх, занимаются физической активностью и даже танцуют.

Ольга Ковальчук, директор территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

Будет благоустроена территория, беседка. Будут находиться фонтанчик, скамеечки. Обязательно будут грядки с фит растениями.