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Лукашенко подписал Указ о формировании цен на импортные медтовары

25 октября 2022 18:01
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Новости Беларуси. По новым правилам в Беларуси будут формироваться цены на импортные медицинские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования определены в соответствующем Указе главы государства.  

Лукашенко подписал Указ о формировании цен на импортные медтовары-1

Согласно документу стоимость будет корректироваться с учетом снижения курсов валют. Речь идет о продукции, поставленной с отсрочкой платежа. При этом единые подходы к переоценке лекарств и медтехники устанавливаются на все ввезенные из-за рубежа товары, независимо от страны производства. Указ призван сохранить ассортимент востребованных на рынке лекарств и обеспечить их доступность.  

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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