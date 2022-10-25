Лукашенко подписал Указ о формировании цен на импортные медтовары

Новости Беларуси. По новым правилам в Беларуси будут формироваться цены на импортные медицинские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования определены в соответствующем Указе главы государства.

Согласно документу стоимость будет корректироваться с учетом снижения курсов валют. Речь идет о продукции, поставленной с отсрочкой платежа. При этом единые подходы к переоценке лекарств и медтехники устанавливаются на все ввезенные из-за рубежа товары, независимо от страны производства. Указ призван сохранить ассортимент востребованных на рынке лекарств и обеспечить их доступность.