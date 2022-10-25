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Приехали на оздоровление. Дети из Донбасса встретились с Алексеем Талаем

25 октября 2022 17:59
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены расширять оказание помощи детям Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна уже не в первый раз принимает детей на оздоровление. Сейчас очередная смена в лагере «Дубрава». Сюда приехали более 300 человек. Только за последние несколько месяцев в нашей стране отдохнули тысячи ребят.  

Приехали на оздоровление. Дети из Донбасса встретились с Алексеем Талаем-1

Для них подготовили обширную интересную программу. 25 октября ребята встретились с Алексеем Талаем. Его благотворительный фонд неотъемлемая часть проекта. С детьми также пообщался госсекретарь Союзного государства. В планах совместно с российской стороной расширять географию проекта и продолжать оказывать гуманитарную помощь тем, кто проживает на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.  

Приехали на оздоровление. Дети из Донбасса встретились с Алексеем Талаем-4

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:  
Им запомнился каток, хорошее настроение, все спортивные мероприятия, которые организовывали сами же они для себя в том числе. Поэтому, наверное, те эмоции сами говорят о том, что, безусловно, это все будет продолжаться. Возможно, мы будем расширять этот формат – не только 15-дневный заезд, какие-то будут другие формы общения. Потому что мы когда начинали, с Алексеем эта идея пришла в мае. Мы еще сами не представляли, как это все получится. Но, глядя, как это все развивается… Действительно, это мы будем и в текущем году продолжать, и в следующем году. И я уверен, что нашу инициативу подхватят еще многие предприятия и оздоровительные центры Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Приехали на оздоровление. Дети из Донбасса встретились с Алексеем Талаем-7

Беларусь ежегодно реализует проекты по оздоровлению детей из других стран. Например, в 2022 году к нам приезжали ребята из Сирии, Азербайджана и Украины.  

# Дети # общество # Иван Головатый # Алексей Талай # Фотофакт

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