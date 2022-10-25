Приехали на оздоровление. Дети из Донбасса встретились с Алексеем Талаем

Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены расширять оказание помощи детям Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна уже не в первый раз принимает детей на оздоровление. Сейчас очередная смена в лагере «Дубрава». Сюда приехали более 300 человек. Только за последние несколько месяцев в нашей стране отдохнули тысячи ребят.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Им запомнился каток, хорошее настроение, все спортивные мероприятия, которые организовывали сами же они для себя в том числе. Поэтому, наверное, те эмоции сами говорят о том, что, безусловно, это все будет продолжаться. Возможно, мы будем расширять этот формат – не только 15-дневный заезд, какие-то будут другие формы общения. Потому что мы когда начинали, с Алексеем эта идея пришла в мае. Мы еще сами не представляли, как это все получится. Но, глядя, как это все развивается… Действительно, это мы будем и в текущем году продолжать, и в следующем году. И я уверен, что нашу инициативу подхватят еще многие предприятия и оздоровительные центры Республики Беларусь и Российской Федерации.