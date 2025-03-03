На модернизацию колледжей в Минске за три года выделено более 35 млн рублей. Вопросы функционирования системы профессионально-технического и среднего специального образования обсудили на выездном заседании Мингориполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ .

Особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы колледжей. Продолжается работа по обновлению учреждений, закупается современное оборудование и проводится ремонт. А один из важнейших вопросов – увеличение контрольных цифр приема. Акцент сделан на подготовку востребованных на рынке труда кадров. Более половины квалификаций колледжей приходится на сферу строительства, треть – это сервис и услуги, и всего 5 % занимает отрасль бизнеса и права.