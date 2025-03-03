На модернизацию колледжей в Минске за три года выделено более 35 млн рублей
На модернизацию колледжей в Минске за три года выделено более 35 млн рублей. Вопросы функционирования системы профессионально-технического и среднего специального образования обсудили на выездном заседании Мингориполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ .
Особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы колледжей. Продолжается работа по обновлению учреждений, закупается современное оборудование и проводится ремонт. А один из важнейших вопросов – увеличение контрольных цифр приема. Акцент сделан на подготовку востребованных на рынке труда кадров. Более половины квалификаций колледжей приходится на сферу строительства, треть – это сервис и услуги, и всего 5 % занимает отрасль бизнеса и права.
Давид Савич, учащийся Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И.М. Жижеля:
Мне другое особо ничего не нравится. Балл позволял, я мог пойти куда-то, остаться в 10-м, 11-м. С деревом всегда любил работать, в детстве постоянно что-то делал, какие-то табуретки.
Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Много аспектов, над которыми нужно работать, но наша главная задача – увеличить количество набора, тем самым дать через год, два, три большее количество на выпуске рабочих специальностей для нашего города. Рабочая профессия – сегодня это престижно. Если человек умеет делать что-то руками, это престижно.
В Минске 53 колледжа. 19 из них находятся в подчинении Мингорисполкома и ориентированы на профессионально-техническое образование.