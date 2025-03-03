Минск представит 20 молодёжных инициатив на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»

Экология, промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Минск представит на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» 20 лучших разработок. Юноши и девушки предложили инновационные проекты для развития экономики города и страны в целом.

Учащаяся выпускного класса 178 школы Мария Зарубина разработала проект для вторичной переработки ПЭТ бутылок. С помощью специального оборудования пластик превращается в материал для 3D принтера. Собственное изобретение девушка представила на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Мария Зарубина, учащаяся средней школы № 178 имени Т.А. Лукьяновича:

Мы даем вторую жизнь пластику. Если сравнивать даже с масштабным производством, то наш способ переработки пластиковых бутылок более экологичный. Когда мы берем масштабное производство, то там бутылки плавятся полностью. Следовательно, во время плавления выделяется больше вредных веществ. Мы же, просто нагреваем пластик, чтобы потом изменить его форму. Получается, что выбросов меньше.

Идея школьнице пришла в девятом классе. С реализацией помогли учителя физики. Переработка вторичного сырья сейчас актуальное направление, поэтому разработка будет востребована в различных сферах.