Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента
Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Какая из опций, открывшихся для вас, самая приятная и самая долгожданная?
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
Наверное, это использование карьеров, по земельным вопросам. Потому что у нас каждая сельскохозяйственная организация имеет внутрихозяйственные карьеры. У дорожников это где-то один карьер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я разговаривал с некоторыми руководителями Минска, они говорят, что даже на цену строительства может повлиять. Например, то, что могут регионы пользоваться своими карьерами.
Ирина Полякова:
Конечно. В смету закладывается, смотря с какого расстояния везешь. Но сейчас эта опция позволяет где-то из карьеров сельскохозяйственных организаций брать для нужд ЖКХ, добывать, для населения. Даже элементарно на кладбище привезти песка, где-то уже поближе...
Кирилл Казаков:
Хотя, кажется, вопросы бытовые.
Ирина Полякова:
Это казалось бы, тем не менее, с учетом большого района...
Кирилл Казаков:
Собирая информацию, разговаривал с вашими коллегами, с депутатами, которые каким-то образом привязаны к округам. И говорят, что самое важное для главы района – это функция сноса старого жилья. Снести дом раньше – нужно было собрать кучу документов, согласований, а сейчас для того, чтобы снести, оказывается, все очень просто.
Ирина Полякова:
У нас есть 116-й указ, и его никто не отменял. Чтобы найти собственника где-то по пустующим домам, эта система так и останется. Это больше касается где-то пустующих зданий, сооружений организаций, которые находятся либо в коммунальной собственности – там проще. Создали комиссию, посмотрели, и не надо никакие проекты для сноса, ни оформления документов – ничего. Это тоже очень хорошо.