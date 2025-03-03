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Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента

03 марта 2025 17:00
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Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Алена Сырова, СТВ:
Какая из опций, открывшихся для вас, самая приятная и самая долгожданная?

Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента-2

Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
Наверное, это использование карьеров, по земельным вопросам. Потому что у нас каждая сельскохозяйственная организация имеет внутрихозяйственные карьеры. У дорожников это где-то один карьер.

Кирилл Казаков, СТВ:
Я разговаривал с некоторыми руководителями Минска, они говорят, что даже на цену строительства может повлиять. Например, то, что могут регионы пользоваться своими карьерами.

Ирина Полякова:
Конечно. В смету закладывается, смотря с какого расстояния везешь. Но сейчас эта опция позволяет где-то из карьеров сельскохозяйственных организаций брать для нужд ЖКХ, добывать, для населения. Даже элементарно на кладбище привезти песка, где-то уже поближе...

Кирилл Казаков:
Хотя, кажется, вопросы бытовые.

Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента-4

Ирина Полякова:
Это казалось бы, тем не менее, с учетом большого района...

Кирилл Казаков:
Собирая информацию, разговаривал с вашими коллегами, с депутатами, которые каким-то образом привязаны к округам. И говорят, что самое важное для главы района – это функция сноса старого жилья. Снести дом раньше – нужно было собрать кучу документов, согласований, а сейчас для того, чтобы снести, оказывается, все очень просто.

Ирина Полякова:
У нас есть 116-й указ, и его никто не отменял. Чтобы найти собственника где-то по пустующим домам, эта система так и останется. Это больше касается где-то пустующих зданий, сооружений организаций, которые находятся либо в коммунальной собственности – там проще. Создали комиссию, посмотрели, и не надо никакие проекты для сноса, ни оформления документов – ничего. Это тоже очень хорошо.

# Государственная политика # Ирина Полякова # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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