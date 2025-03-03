Все руководители без исключения в душе являются конкурентами – глава Волковысского района

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дает ли какое-то соревновательное чувство этот Указ? Условно говоря, мы все понимаем, что есть новый инструмент и мы можем его применять. Рядом ваши коллеги. Есть чувство этой соревновательности либо нет? Раньше можно было покивать, сказать, что, у всех тормозят. У всех дома не сносятся, у всех не благоустраиваются – такой закон. А сейчас?
Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Первое, с чего надо начать – вы обозначили, будет указ достаточный, полон он или нет. Глава государства четко и ясно сказал: не революция, а эволюция. Есть закоренелые барьеры, которые мешали реализоваться председателю исполкома, мы их собрали в указ, дали. Пройдет промежуток времени, может, год или полтора – председатели райисполкомов адаптировались к изменениям действующего законодательства, возможно, возникнут другие запросы, согласно которым надо будет спускать и делегировать полномочия сверху вниз, как раз таки председателям исполкомов.
Отвечая на ваш вопрос, все руководители без исключения, будь то частной формы собственности, будь то государственной формы собственности, в душе являются конкурентами. Поверьте, каждый из нас хочет, чтобы дома было аккуратно, недорогостоящий, но качественный ремонт, возле дома аккуратно было. В том числе и в регионах, на той территории, где ты являешься де-юре и де-факто хозяином. Так же ведь?