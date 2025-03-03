Все руководители без исключения в душе являются конкурентами – глава Волковысского района

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Дает ли какое-то соревновательное чувство этот Указ? Условно говоря, мы все понимаем, что есть новый инструмент и мы можем его применять. Рядом ваши коллеги. Есть чувство этой соревновательности либо нет? Раньше можно было покивать, сказать, что, у всех тормозят. У всех дома не сносятся, у всех не благоустраиваются – такой закон. А сейчас?