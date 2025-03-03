Ко Дню милиции в Минске вручили ключи от собственных квартир 67-ми семьям

Долгожданное новоселье в преддверии профессионального праздника. Свыше 60-ти семей правоохранителей получили ключи от собственных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Долгожданное новоселье в преддверии профессионального праздника. Свыше 60-ти семей правоохранителей получили ключи от собственных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новоселами стали сотрудники и ветераны органов и подразделений ГУВД Мингорисполкома. 16-этажный дом расположен на улице Героев 120-й дивизии. Квартиры комфортные, с внутренней отделкой.
Татьяна Лебедева, старший инспектор отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД:
Безумно счастливы! Для нас это очень волнительный день, но в то же время это безумно радостное событие, которое мы очень долго ждали. У нас милицейская семья. В милиции я с 2009 года.
Николай Лужинский, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Хочется особо отметить, что государство делает и будет делать все возможное, чтобы быт наших сотрудников был обеспечен достойным жильем. Помимо строительства жилых помещений для наших сотрудников, мы выдаем нашим сотрудникам также жилые помещения, арендное жилье.
В 2025 году столичным правоохранителям планируется передать около 200 арендных квартир и около 100 по долевому строительству.