Ко Дню милиции в Минске вручили ключи от собственных квартир 67-ми семьям

Долгожданное новоселье в преддверии профессионального праздника. Свыше 60-ти семей правоохранителей получили ключи от собственных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новоселами стали сотрудники и ветераны органов и подразделений ГУВД Мингорисполкома. 16-этажный дом расположен на улице Героев 120-й дивизии. Квартиры комфортные, с внутренней отделкой.

Татьяна Лебедева, старший инспектор отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД: Безумно счастливы! Для нас это очень волнительный день, но в то же время это безумно радостное событие, которое мы очень долго ждали. У нас милицейская семья. В милиции я с 2009 года.

Николай Лужинский, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Хочется особо отметить, что государство делает и будет делать все возможное, чтобы быт наших сотрудников был обеспечен достойным жильем. Помимо строительства жилых помещений для наших сотрудников, мы выдаем нашим сотрудникам также жилые помещения, арендное жилье.

В 2025 году столичным правоохранителям планируется передать около 200 арендных квартир и около 100 по долевому строительству.