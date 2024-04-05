Новые низкопольные трамваи появятся на дорогах Минска в 2024 году
Экологичный, надежный, бесшумный и современный – все это о нем, электробусе. Его называют «зеленым» транспортом XXI века. Первый электробус появился в Минске семь лет назад, а теперь на столичной линии выходит около сотни.
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Наша страна взяла курс на развитие электротранспорта и не собирается останавливаться на этом пути. И это национальный приоритет. Как скоро получится поставить весь наземный городской пассажирский транспорт в столице на экологичные рельсы? Рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Весь электротранспорт в столичных автопарках белорусского производства. К слову, в 2024 году на улицах Минска появятся новые отечественные трамваи. 20 низкопольных вагонов поставит «Белкоммунмаш». Узнать их можно будет по яркой бирюзовой окраске. Это модель нового поколения, которая способна пройти один километр без проводов и вмещает в себя 160 пассажиров.
Олег Быцко, заместитель генерального директора по инновационному развитию предприятия по производству городского электротранспорта:
В нашей республике первые вагоны, которые будут иметь 100 % низкий пол для пассажиров. Для этого мы реализовывали вагоны с частичным уровнем низкого пола, со ступеньками внутри салона, что немного неудобно для пассажиров. На сегодня уже вся техника, которую мы выпускаем, имеет 100 % низкий пол. Это удобно для входа и выхода пассажиров, для лиц с ограниченными возможностями к передвижению, а также это увеличивает скорость движения транспорта на маршруте, так как вход и выход пассажиров на остановках будет происходить быстрее.
В разработке также трехсекционный низкопольный трамвай. Первый образец представят уже в 2024 году.