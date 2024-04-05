Новые низкопольные трамваи появятся на дорогах Минска в 2024 году

Экологичный, надежный, бесшумный и современный – все это о нем, электробусе. Его называют «зеленым» транспортом XXI века. Первый электробус появился в Минске семь лет назад, а теперь на столичной линии выходит около сотни. Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси? Читайте здесь.

Наша страна взяла курс на развитие электротранспорта и не собирается останавливаться на этом пути. И это национальный приоритет. Как скоро получится поставить весь наземный городской пассажирский транспорт в столице на экологичные рельсы? Рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Весь электротранспорт в столичных автопарках белорусского производства. К слову, в 2024 году на улицах Минска появятся новые отечественные трамваи. 20 низкопольных вагонов поставит «Белкоммунмаш». Узнать их можно будет по яркой бирюзовой окраске. Это модель нового поколения, которая способна пройти один километр без проводов и вмещает в себя 160 пассажиров.