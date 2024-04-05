Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?

Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В последние годы основной упор делается на развитие электрифицированного транспорта. А ведь совсем недавно городской электротранспорт был экзотикой, вызывал у скептиков немало вопросов. Зачем сегодня необходимо переходить на электрический транспорт? Это экономия средств, дополнительный комфорт для пассажиров? Чем электробус лучше или хуже обычного автобуса?

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:

Электротранспорт минимизирует ущерб для окружающей среды. Что касается троллейбусов с увеличенным автономным ходом, то он очень успешно преодолевает те отрезки маршрута, где ее нет или не успели установить. Что касается электробуса, то он взял в себя все инновационные концепции – экономичность и экологичность троллейбуса, комфорт автобуса. Наталья Надольская:

Нет зарядных станций – нет электромобиля? Чувствуется ли в столице нехватка ЭЗС или потребность практически закрыта? Руслан Фурс:

В 2023 году в Минске уже было оборудовано более 130 ЭЗС, это порядка 4 автомобилей на одну заправочную станцию. По всей республике на 2023 год было свыше 900 станций. Я считаю, что разница лишь в том, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания заправляется в среднем около 5 минут в зависимости от количества топлива, а автомобиль на электротяге заряжается около 6 часов.