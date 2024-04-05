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Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?

05 апреля 2024 14:19
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Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
В последние годы основной упор делается на развитие электрифицированного транспорта. А ведь совсем недавно городской электротранспорт был экзотикой, вызывал у скептиков немало вопросов. Зачем сегодня необходимо переходить на электрический транспорт? Это экономия средств, дополнительный комфорт для пассажиров? Чем электробус лучше или хуже обычного автобуса?

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?-1

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Электротранспорт минимизирует ущерб для окружающей среды. Что касается троллейбусов с увеличенным автономным ходом, то он очень успешно преодолевает те отрезки маршрута, где ее нет или не успели установить. Что касается электробуса, то он взял в себя все инновационные концепции – экономичность и экологичность троллейбуса, комфорт автобуса.

Наталья Надольская:
Нет зарядных станций – нет электромобиля? Чувствуется ли в столице нехватка ЭЗС или потребность практически закрыта?

Руслан Фурс:
В 2023 году в Минске уже было оборудовано более 130 ЭЗС, это порядка 4 автомобилей на одну заправочную станцию. По всей республике на 2023 год было свыше 900 станций. Я считаю, что разница лишь в том, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания заправляется в среднем около 5 минут в зависимости от количества топлива, а автомобиль на электротяге заряжается около 6 часов.

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?-4

Наталья Надольская:
Я еще слышала, что не всем подходит само зарядное устройство, которое вставляется в машину. Якобы не на каждой ЭЗС можно будет подзарядить свой автомобиль.

Руслан Фурс:
Для этого есть специальные переходники, которые вставляются в пистолет для подзарядки. И потом вставляется в автомобиль.

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# Электромобили # общество # Наталья Надольская # Руслан Фурс

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