Законопроект о приостановке ДОВСЕ внесён в Палату представителей
Глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе». Проект документа предусматривает приостановление действий ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши Вооруженные Силы не прекратят осуществление внутренних процедур, связанных с выполнением Договора. В их числе установление предельных уровней наличия вооружения, военной техники и личного состава Вооруженных Сил.
Беларусь ратифицировала договор в 1992 году и в полном объеме выполняет свои обязательства. Впрочем, в прошлом году, после заявления НАТО о намерении приостановить действие ДОВСЕ, из него вышел ряд стран. Среди причин несоблюдение обязательств отдельными государствами, а также неэффективность документа.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Приостановление Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает для Республики Беларусь приостановление вопросов лимита или выделенной квоты по личному составу, вооружении и военной техники, а также отказ от мер контроля, осуществляемых в отношении иностранного государства и в отношении Беларуси со стороны иностранных государств.
К сожалению, сложилась такая ситуация, что страны Запада проявляют игнорирование в вопросах выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. То есть отказываются инспектировать наше государство. Мы также не можем инспектировать иностранные государства, так как они создали такую ситуацию, что не принимают наши инспекции.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году представителями 22 стран. 16 из них входили в НАТО, еще шесть (включая СССР) были членами Варшавского договора. В свое время документ устанавливал равновесие сил Запада и Востока на пониженных уровнях, ограничивал возможность размещения вооружений вдоль линии соприкосновения интересов. Договор позволял провести сбалансированное сокращение избыточных единиц вооружения, которые достались странам в наследство со времен холодной войны. Но постепенно утратил свою актуальность. Неоднократная адаптация документа ситуацию не исправила.
Проект закона рассмотрят в Палате представителей в ближайшее время. Документ предусматривает приостановление, но не выход Беларуси. Ведь выйти можно всегда, а создавать Договор заново крайне трудно и, как отмечают эксперты, на данном этапе невозможно. Потому действовать необходимо обдуманно.