Законопроект о приостановке ДОВСЕ внесён в Палату представителей

Глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе». Проект документа предусматривает приостановление действий ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши Вооруженные Силы не прекратят осуществление внутренних процедур, связанных с выполнением Договора. В их числе установление предельных уровней наличия вооружения, военной техники и личного состава Вооруженных Сил.

Беларусь ратифицировала договор в 1992 году и в полном объеме выполняет свои обязательства. Впрочем, в прошлом году, после заявления НАТО о намерении приостановить действие ДОВСЕ, из него вышел ряд стран. Среди причин несоблюдение обязательств отдельными государствами, а также неэффективность документа.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Приостановление Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает для Республики Беларусь приостановление вопросов лимита или выделенной квоты по личному составу, вооружении и военной техники, а также отказ от мер контроля, осуществляемых в отношении иностранного государства и в отношении Беларуси со стороны иностранных государств. К сожалению, сложилась такая ситуация, что страны Запада проявляют игнорирование в вопросах выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. То есть отказываются инспектировать наше государство. Мы также не можем инспектировать иностранные государства, так как они создали такую ситуацию, что не принимают наши инспекции.