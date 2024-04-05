Юрий Сенько избран председателем ФПБ

Поддержка человека труда была, есть и остается важнейшей задачей Федерации профсоюзов Беларуси. Это подчеркнул избранный 5 апреля председателем ФПБ Юрий Сенько, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий глава национального профцентра стал депутатом Палаты представителей, и на внеочередном съезде Федерации Профсоюзов первым в повестке дня был кадровый вопрос. Поддержана кандидатура Юрия Сенько. Более чем за 30 лет работы на госслужбе он прошел путь от инспектора таможни до председателя Государственного таможенного комитета. Был послом Беларуси в Китае. Теперь новая ступень. Почти 4 миллиона достойных граждан нашей страны сегодня состоят в профсоюзах. Одна из их важных миссий – достижение общегосударственных целей для единства нации и отдельно взятого коллектива. Работе многих предприятий пытаются воспрепятствовать западные санкции, и здесь ФПБ готово применить свои инструменты международного влияния.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Претензии со стороны коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, сегодня появляется необходимость, возможность у Федерации профсоюзов Беларуси высказывать свое мнение, которое было, есть и будет в защиту наших работников, в сохранение международных договоров, которые ранее были приняты и обеспечивали права трудящихся и поддержку на мировой арене. И эту работу мы также продолжим.

На съезде избрали и 80 делегатов Всебелорусского народного собрания. Это руководители предприятий и организаций, активисты профсоюзного движения и заслуженные работники. Это те люди, которые знают трудовую жизнь. Для них озвученные накануне тезисы главы государства, что в коллективах должна быть создана нормальная атмосфера, является настоящим постулатом в работе.

Татьяна Прокопеня, учитель истории средней школы № 5 г. Мосты:

Что касается порядка и дисциплины, здесь мы говорим о культуре каждой личности, отдельно взятой, человека, гражданина, и основой духовной культуры, традиций является историческая память. Особенно сейчас, в очень сложное время, когда происходит пересмотр исторических событий, какие-то новые трактовки появляются.