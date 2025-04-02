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Землетрясение в Мьянме унесло жизни более 2,8 тыс. человек

02 апреля 2025 08:05
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Тем временем число погибших из-за землетрясения превысило 2 800 человек. В полтора раза больше – в списках пострадавших. И это еще не окончательные данные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Землетрясение в Мьянме унесло жизни более 2,8 тыс. человек-2

Продолжаются поиски пропавших без вести. Судьба почти 400 местных жителей неизвестна. Шансы на спасение тают с каждой минутой, тем не менее они есть. Накануне из-под завалов достали женщину, которая свыше 90 часов провела под грудами бетона. Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от второго по величине города страны. Толчки на себе ощутили также жители Таиланда и ряда других соседних стран. В связи с происшествием туристы массово отменяют поездки в этот регион.

# Землетрясение

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