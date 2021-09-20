«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Товарищ Президент, тщательно обсуждали, было несколько раундов встреч с главой Администрации, с премьер-министром. Что касается Виктора Александровича и Сергея Владимировича, за 2021 год, за 2020-й, они зарекомендовали себя абсолютно надежными, профессионально подготовленными людьми, сотрудниками. В Испании, несмотря на попытки там диаспоры, ряда кругов, организаций, безобразия какие-то… Линия была четко выдержана, более того, давался отпор, более того, это было эффективно, поступали конкретные предложения, скажем, по конкретным направлениям работы. Виктор Александрович – мы его несколько раз пытались направить в западные страны, курировать, но с учетом некоторых нюансов в конечном итоге было принято решение направить в Таджикистан, но это абсолютно дружественная страна. Он курировал этот регион СНГ, знает и справится с этими задачами. Я ручаюсь, товарищ Президент. И это мнение и других.

Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент? Подробности здесь.