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«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий

20 сентября 2021 11:43
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Новости Беларуси. Новые главы дипмиссий, руководители районов и директор МТС. Александр Лукашенко 20 сентября принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий-1

В дипкорпусе три назначения. Транслировать белорусские интересы в Таджикистане будет Виктор Денисенко. Сергей Лукашевич сменит должность старшего советника посольства в Испании на главу представительства в Бразилии. Андрей Чернецкий назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Корея. Президент подробно поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов. Назначая новых послов, Александр Лукашенко подчеркнул: ошибиться в выборе кандидатов нельзя.

«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Владимирович, вы же понимаете, что мы ошибаться не можем в назначении послов.

«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Товарищ Президент, тщательно обсуждали, было несколько раундов встреч с главой Администрации, с премьер-министром. Что касается Виктора Александровича и Сергея Владимировича, за 2021 год, за 2020-й, они зарекомендовали себя абсолютно надежными, профессионально подготовленными людьми, сотрудниками. В Испании, несмотря на попытки там диаспоры, ряда кругов, организаций, безобразия какие-то… Линия была четко выдержана, более того, давался отпор, более того, это было эффективно, поступали конкретные предложения, скажем, по конкретным направлениям работы. Виктор Александрович мы его несколько раз пытались направить в западные страны, курировать, но с учетом некоторых нюансов в конечном итоге было принято решение направить в Таджикистан, но это абсолютно дружественная страна. Он курировал этот регион СНГ, знает и справится с этими задачами. Я ручаюсь, товарищ Президент. И это мнение и других.

Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент? Подробности здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Виктор Денисенко # Сергей Лукашевич # Андрей Чернецкий # Фотофакт

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