Лукашенко: если мы хотим поддержки со стороны белорусского народа, так надо работать с народом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум. Ну, организовать референдум – это наша задача, всех присутствующих за этим столом. У каждого свои будут функции, но цель будет одна. Непростой был этот год для сельчан. Все председатели исполкомов, райисполкомов будут заняты сельским хозяйством. Сейчас надо не прозевать. Вы видите, что осень нам подкинула немало проблем, особенно эти дожди, прошлая неделя, и эта будет дождливой, выйти из этого нужно будет. Практически госзаказ выполнен, так что государство и люди будут обеспечены. Но главное – чтобы были порядок и дисциплина. Ничего нельзя потерять. Все, что выращено, надо собрать. Ну, и работа с людьми. Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны народа белорусского, так надо работать с народом.

Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент? Читайте здесь.